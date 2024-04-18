Melek'in kazadan 3 gün önce bağışladığı organları 4 kişiye umut oldu (2)

ACILIABLA: BU ÇOCUK CEZASIZ KALMASIN

Yalova’da otomobile arkadan çarpan motosiklette ağır yaralandıktan 5 gün sonra tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen ve kazadan 3 gün önce bağışladığı organları Ankara, Bursa ve Çanakkale’de organ sırası bekleyen 4 hastaya umut olan Melek Karakaş’ın (21) ablası Adile Karakaş (28), motosiklet sürücüsü Ziya Ö.’nün cezasız kalmamasını istedi. Acılı abla Adile Karakaş, “Ziya, kardeşimle 4 gün önce kavga ettiği sırada ‘İnşallah trafik kazasında ölürüz’ demiş. Ziya, sürekli kapımıza geliyordu ve kardeşim ondan kurtulmaya çalışıyordu. O adam kardeşimi duygusal anlamda çok etkiledi. Kardeşim onun motoruna bindi motor zaten 1000 CC. Kask takmışlar ama kardeşimin kafası küçücük, babasının kaskını taktığı için tabi ki büyük gelmiş. Ziya tutuksuz yargılanıyor. Karşı tarafın ailesi bize daire vermek istedi. Biz kimseden bir şey istemiyoruz. Bu çocuk cezasız kalmasın” dedi.