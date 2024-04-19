Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Yalova Haberleri

        Organlarıyla 4 kişiye hayat veren Melek, son yolculuğuna uğurlandı

        YALOVA'daotomobile arkadan çarpan motosiklette ağır yaralandıktan 5 gün sonra tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen ve kazadan 3 gün öce organlarını bağışlayarak 4 kişiye hayat veren Bursa Uludağ Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğrencisi Melek Karakaş (21), gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.04.2024 - 15:00 Güncelleme: 19.04.2024 - 15:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Organlarıyla 4 kişiye hayat veren Melek, son yolculuğuna uğurlandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        YALOVA’daotomobile arkadan çarpan motosiklette ağır yaralandıktan 5 gün sonra tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen ve kazadan 3 gün öce organlarını bağışlayarak 4 kişiye hayat veren Bursa Uludağ Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğrencisi Melek Karakaş (21), gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

        Kaza, 12 Nisan’da Yalova- Bursa kara yolu, Kirazlı Sanayi Sitesi Kavşağı mevkinde meydana geldi. Yalova'dan, Bursa yönüne giden Ziya Ö. (20) idaresindeki 77 ACV 937 motosiklet, aynı istikamete giden R.A. (58) yönetimindeki 57 HD 830 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletin sürücü Ziya Ö. ile arkasındaki Melek Karakaş yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırılırdı. Başından aldığı darbe ile ağır yaralanan Melek Karakaş'ın kazada 5 gün sonra geçtiğimiz çarşamba günü beyin ölümü gerçekleşti.

        ÖLMEDEN ÖNCE ORGANLARINI BAĞIŞLAMIŞ

        Uludağ Üniversitesi Mimarlık Bölümü öğrencisi Melek Karakaş'ın kazadan 3 gün önce hastaneye giderek organ bağışında bulunup bunu annesiyle paylaştığı öğrenildi. Bu gelişmenin ardından başka bedenlerde yaşayacak olan Melek’in organlarının doku ve kan grubu belirlenecek hastalara nakli konusunda girişim başlatıldı. Melek’in Yalova’da gerçekleştirilen operasyonla alınan kalbi Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne, karaciğeri Bursa Şehir Hastanesi’ne, sol böbreği Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sağ böbreği ise Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'nde organ bekleyen hastalara nakledildi. Yalova Valisi Hülya Kaya ise genç kızın acılı ailesini evinde ziyaret edip baş sağlığı diledi.

        ANNESİ TABUTA SARILIP AĞLADI

        Organlarıyla 4 kişiye yaşam umudu olan Melek Karakaş bugün Yalova'da son yolculuğuna uğurlandı. Melek'in cenazesi öğlen Merkez Camii'ne getirildi. Buradaki törene, babası 10 yıl önce ölen Melek Karakaş'ın annesi Romanya asıllı Türk vatandaşı Viorica Cristina Karakaş, ablaları Adile Karakaş ve Sibel Kaya ile Yalova Belediye Başkanı Mehmet Gürel, akrabaları, arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Viorica Cristina Karakaş, kızının tabutuna sarılıp gözyaşı döktü. Daha sonra da tabutun arkasından el salladı. Melek Karakaş, kılınan cenaze namazının ardından Merkez Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        15 yıl 6 ay hapis cezası vardı! Cinayet hükümlüsü yan daireye delik açmış!
        15 yıl 6 ay hapis cezası vardı! Cinayet hükümlüsü yan daireye delik açmış!
        Gözü kulağı transfere kapalı!
        Gözü kulağı transfere kapalı!
        İsrail basını: İran'a saldırı uçaktan atılan roketlerle gerçekleşti
        İsrail basını: İran'a saldırı uçaktan atılan roketlerle gerçekleşti
        Ülke puanına kim kaç puan katkı verdi?
        Ülke puanına kim kaç puan katkı verdi?
        Müşteriyi silahla dövdü! Araçla takip edip rastgele ateş açtı!
        Müşteriyi silahla dövdü! Araçla takip edip rastgele ateş açtı!
        Yunan basınından flaş benzetme
        Yunan basınından flaş benzetme
        Kuaföre çocuğa cinsel istismardan 48 yıl hapis istendi!
        Kuaföre çocuğa cinsel istismardan 48 yıl hapis istendi!
        İsrail'den İran'a İHA saldırısı!
        İsrail'den İran'a İHA saldırısı!
        Dışişleri'nden '"İsrail-İran" açıklaması
        Dışişleri'nden '"İsrail-İran" açıklaması
        Anneannesinin başını duvara vurarak öldürdü!
        Anneannesinin başını duvara vurarak öldürdü!
        Bitcoin 'halving' ile ilgili bilinmesi gereken her şey
        Bitcoin 'halving' ile ilgili bilinmesi gereken her şey
        Yeniden yoğun bakımda
        Yeniden yoğun bakımda
        Tesla'ya milyonluk ÖTV ayarı
        Tesla'ya milyonluk ÖTV ayarı
        Tokat'ta depremin izleri gün ağarınca ortaya çıktı
        Tokat'ta depremin izleri gün ağarınca ortaya çıktı
        Akli dengesi yerinde değil raporu
        Akli dengesi yerinde değil raporu
        Koç Holding’in yeni yönetim kurulu belli oldu
        Koç Holding’in yeni yönetim kurulu belli oldu
        Son haftaların en kuvvetli fırtınası sağanakla birlikte geliyor!
        Son haftaların en kuvvetli fırtınası sağanakla birlikte geliyor!
        İşte haftanın ajandası
        İşte haftanın ajandası
        Motosiklette başınıza gelebilecek 10 küçük kaza
        Motosiklette başınıza gelebilecek 10 küçük kaza

        Benzer Haberler

        Yalovalı kadının ördüğü bereler Şırnak'taki askerlere ulaştırıldı
        Yalovalı kadının ördüğü bereler Şırnak'taki askerlere ulaştırıldı
        Gaziantep'te yakın akrabasını öldürme suçundan hüküm giyen zanlı Yalova'da...
        Gaziantep'te yakın akrabasını öldürme suçundan hüküm giyen zanlı Yalova'da...
        ⁠Yalova'da orman yangınına neden olduğu öne sürülen kişi yakalandı
        ⁠Yalova'da orman yangınına neden olduğu öne sürülen kişi yakalandı
        Melek'in kazadan 3 gün önce bağışladığı organları 4 kişiye umut oldu (2)
        Melek'in kazadan 3 gün önce bağışladığı organları 4 kişiye umut oldu (2)
        Yalova'da genç kızın kazadan 3 gün önce bağışladığı organları 4 hastaya nak...
        Yalova'da genç kızın kazadan 3 gün önce bağışladığı organları 4 hastaya nak...
        Melek'in kazadan 3 gün önce bağışladığı organları 4 kişiye umut oldu
        Melek'in kazadan 3 gün önce bağışladığı organları 4 kişiye umut oldu