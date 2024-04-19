Organlarıyla 4 kişiye hayat veren Melek, son yolculuğuna uğurlandı

YALOVA’daotomobile arkadan çarpan motosiklette ağır yaralandıktan 5 gün sonra tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen ve kazadan 3 gün öce organlarını bağışlayarak 4 kişiye hayat veren Bursa Uludağ Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğrencisi Melek Karakaş (21), gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, 12 Nisan’da Yalova- Bursa kara yolu, Kirazlı Sanayi Sitesi Kavşağı mevkinde meydana geldi. Yalova'dan, Bursa yönüne giden Ziya Ö. (20) idaresindeki 77 ACV 937 motosiklet, aynı istikamete giden R.A. (58) yönetimindeki 57 HD 830 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletin sürücü Ziya Ö. ile arkasındaki Melek Karakaş yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırılırdı. Başından aldığı darbe ile ağır yaralanan Melek Karakaş'ın kazada 5 gün sonra geçtiğimiz çarşamba günü beyin ölümü gerçekleşti.

ÖLMEDEN ÖNCE ORGANLARINI BAĞIŞLAMIŞ Uludağ Üniversitesi Mimarlık Bölümü öğrencisi Melek Karakaş'ın kazadan 3 gün önce hastaneye giderek organ bağışında bulunup bunu annesiyle paylaştığı öğrenildi. Bu gelişmenin ardından başka bedenlerde yaşayacak olan Melek’in organlarının doku ve kan grubu belirlenecek hastalara nakli konusunda girişim başlatıldı. Melek’in Yalova’da gerçekleştirilen operasyonla alınan kalbi Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne, karaciğeri Bursa Şehir Hastanesi’ne, sol böbreği Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sağ böbreği ise Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'nde organ bekleyen hastalara nakledildi. Yalova Valisi Hülya Kaya ise genç kızın acılı ailesini evinde ziyaret edip baş sağlığı diledi.