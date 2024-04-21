Tersanede konteyner ile forklift arasında sıkışan başmühendis öldü, müdür ağır yaralandı
YALOVA'nınAltınova ilçesindeki tersanede, fırtına nedeniyle devrilen konteyner ile forklift arasında sıkışan başmühendis Özkan Kara (33) hayatını kaybetti, tersane müdürü Alper Akalın (39) ağır yaralandı.
YALOVA'nınAltınova ilçesindeki tersanede, fırtına nedeniyle devrilen konteyner ile forklift arasında sıkışan başmühendis Özkan Kara (33) hayatını kaybetti, tersane müdürü Alper Akalın (39) ağır yaralandı.
Olay, saat 00.30 sıralarında Altınova ilçesi Tersaneler bölgesindeki HAT-SAN Tersanesi'nde meydana geldi. Limanda inceleme yapan tersane müdürü Alper Akalın ile başmühendis Özkan Kara, fırtına nedeniyle devrilen konteyner ile forklift arasında sıkıştı. İhbarla olay yerine ekipler sevk edildi. Sıkıştıkları yerden çıkarılan 2 kişi, Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kara hayatını kaybetti, bacakları kırılan Akalın'ın da durumunun ağır olduğu bildirildi. Bekar olan Kara'nın cenazesinin memleketi Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde toprağa verileceği öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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