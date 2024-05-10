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        Yalova'da 'Türkiye vatandaşlığı' vaadiyle yabancıları dolandıranlara operasyon: 1 tutuklama

        YALOVA'da, kendilerini polis olarak tanıtıp Suriye ve Irak uyruklu vatandaşlara 'Türkiye Vatandaşlığı' vaadiyle sahte belge hazırlayarak dolandıran 5 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.05.2024 - 04:39 Güncelleme: 10.05.2024 - 04:45
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        Yalova'da 'Türkiye vatandaşlığı' vaadiyle yabancıları dolandıranlara operasyon: 1 tutuklama
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        YALOVA'da, kendilerini polis olarak tanıtıp Suriye ve Irak uyruklu vatandaşlara 'Türkiye Vatandaşlığı' vaadiyle sahte belge hazırlayarak dolandıran 5 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1’i tutuklanırken, 4 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

        Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Yalova İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kendilerini polis olarak tanıtarak Suriye ve Irak uyruklu vatandaşlara 'Türkiye Vatandaşlığı' vaadiyle sahte evrak hazırlayarak dolandırdıkları tespit edilen G.C., E.C., M.C., E.B., M.B.'yi takibe aldı. Şüpheliler, dün sabah saatlerinde adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Eş zamanlı düzenlenen operasyonda şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız tabanca, 49 adet 9 mm fişek, 74 adet 7.65 mm fişek, 19 adet 6.35 mm fişek, 8 senet, vekaletname ve benzeri evrak, 1 av tüfeği, 12 kartuş, 41 şeffaf kutu içinde 75 kilo 910 gram bandrolsüz açık nargile tütünü ele geçirildi, 5 şüpheli de gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden G.C tutuklanırken, E.C., M.C., E.B. ve M.B. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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