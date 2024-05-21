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        Kayalıklardan düşen Semiha'nın ölümünde eşi, 15 ay sonra cinayet şüphesiyle tutuklandı

        YALOVA'nın Altınova ilçesinde gezmek için gittiği kayalıklardan düşen Semiha Sözer'in (33) ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında olay sırasında yanında bulunan eşi Erdal Sözer (41), 15 ay sonra gözaltına alınıp, tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.05.2024 - 14:38 Güncelleme: 21.05.2024 - 14:40
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        Kayalıklardan düşen Semiha'nın ölümünde eşi, 15 ay sonra cinayet şüphesiyle tutuklandı
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        YALOVA'nın Altınova ilçesinde gezmek için gittiği kayalıklardan düşen Semiha Sözer’in (33) ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında olay sırasında yanında bulunan eşi Erdal Sözer (41), 15 ay sonra gözaltına alınıp, tutuklandı. Alanında uzman akademisyenlerin Semiha Sözer’in atıldığı şeklinde görüş bildirdiği belirtilirken, Erdal Sözer’in evindeki bilgisayarda yapılan incelemede ise ‘Bir kişi nasıl itilir?’ ‘Bir kişi nasıl atılır?’ şeklinde arama yapıldığı saptandı.

        Olay, 24 Ocak 2023 günü saat 19.00 sıralarında Yalova'nın Altınova ilçesine bağlı Soğuksu Köyü Ballıkaya mevkisinde meydana geldi. Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde yaşayan Semiha Sözer, eşi Erdal Sözer ile gittiği kayalıklarda fotoğraf çekilirken, 20 metre yükseklikten düştü. İhbar üzerine olay yerine AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kayalıklardan inen ekipler, Sözer’in hayatını kaybettiğini belirledi. Söze’in cansız bedeni, ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla çıkarıldı.

        1,5 yıl önce Erdal Sözer ile evlenip, Kocaeli'de yaşamaya başlayan Semiha Sözer’in cenazesi, yapılan otopsinin ardından bir gün sonra anne ve babasının yaşadığı Bursa'nın Orhangazi ilçesinde toprağa verildi. Cenazede Erdal Sözer taziyeleri kabul etti.

        EŞİ ÇELİŞKİLİ İFADELER VERDİ, SORUŞTURMA DERİNLEŞTİRİLDİ

        Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında jandarma ekipleri, Erdal Sözer'in çelişkili ifadeler verdiğini belirledi. Bunun üzerine Jandarma Asayiş, Olay Yeri İnceleme, Jandarma Suç Araştırma (JASAT) ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele timlerinden oluşan ekip kuruldu. Ekip, olayın oluş şekline ilişkin Erdal Sözer'in çelişkili ifadeleri sonrası olay yerinde inceleme yaptı. Jandarma Cumhuriyet savcılığından alınan izinle Erdal Sözer'i teknik ve fiziki takibe aldı.

        Yaklaşık 15 ay süren çok yönlü çalışmaların ardından, ülke genelinde alanında uzman akademisyenlerden oluşan bir heyet bilirkişi olarak görevlendirildi. Hem jandarmanın özel ekibi hem de akademisyenlerden oluşan heyetin çalışmaları sonucu Semiha Sözer'in itilmek suretiyle düştüğü belirlendi. Ekipler, Cumhuriyet savcısının talimatıyla Erdal Sözer'i 15 Mayıs günü gözaltına aldı. Sözer’in evindeki bilgisayarda yapılan incelemede ise ‘Bir kişi nasıl itilir?’ ‘Bir kişi nasıl atılır?’ şeklinde arama yapıldığı saptandı.

        Altınova İlçe Jandarma Komutanlığı'na getirilen ve ifade vermeyi reddeden Erdal Sözer, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

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