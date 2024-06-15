10 milyar liralık devre mülk vurgunu operasyonunda 11 tutuklama

YALOVA merkezli 5 ilde düzenlenen devre mülk dolandırıcılığı operasyonunda adliyeye sevk edilen 29 şüpheliden 11'i tutuklandı. Soruşturma çerçevesinde, suç örgütünün 10 milyar liralık vurgun yaptığı ortaya çıktı.

Yalova merkezli 5 ilde ‘Bedava tatil kazandınız’ vaadi ile davet edildikleri otelde psikolojik baskı yoluyla devre mülk hissesi satılarak dolandırıldıklarını iddia edilen kişilerin şikayetleri üzerine, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı ve İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerinin koordinesinde soruşturma başlatıldı. Yapılan araştırma sonucu düzenlenen operasyonda 29 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturmada Yalova'nın yanı sıra Adana, İstanbul ve Kütahya ile Aydın'ın Kuşadası ilçesinde ‘devre mülk tatili’ adıyla binlerce kişiyi mağdur ettikleri öne sürülen şüphelilerin savcılıktaki işlemleri tamamlandı.