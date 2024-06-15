Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Yalova Haberleri

        10 milyar liralık devre mülk vurgunu operasyonunda 11 tutuklama

        YALOVA merkezli 5 ilde düzenlenen devre mülk dolandırıcılığı operasyonunda adliyeye sevk edilen 29 şüpheliden 11'i tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.06.2024 - 00:40 Güncelleme: 15.06.2024 - 00:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        10 milyar liralık devre mülk vurgunu operasyonunda 11 tutuklama
        ABONE OL
        ABONE OL

        YALOVA merkezli 5 ilde düzenlenen devre mülk dolandırıcılığı operasyonunda adliyeye sevk edilen 29 şüpheliden 11'i tutuklandı. Soruşturma çerçevesinde, suç örgütünün 10 milyar liralık vurgun yaptığı ortaya çıktı.

        Yalova merkezli 5 ilde ‘Bedava tatil kazandınız’ vaadi ile davet edildikleri otelde psikolojik baskı yoluyla devre mülk hissesi satılarak dolandırıldıklarını iddia edilen kişilerin şikayetleri üzerine, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı ve İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerinin koordinesinde soruşturma başlatıldı. Yapılan araştırma sonucu düzenlenen operasyonda 29 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturmada Yalova'nın yanı sıra Adana, İstanbul ve Kütahya ile Aydın'ın Kuşadası ilçesinde ‘devre mülk tatili’ adıyla binlerce kişiyi mağdur ettikleri öne sürülen şüphelilerin savcılıktaki işlemleri tamamlandı.

        Şüphelilerden 2’si savcılıkta serbest bırakılırken, hakim karşısına çıkarılan şirket yöneticilerinden O.K., Y.K.A, Ç.K., D.K., K.K., K.Ö., M.C. ile suç örgütüne üye olduğu ileri sürülen M.G.K., M.Ç.,N.T.B. ve A.S., ‘Suç işleme amacıyla örgüt kurma’, ‘Örgütün ticari faaliyetleri sırasında dolandırıcılık’ suçlamasıyla tutuklanırken, 16 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Örgütün, gayrimenkuller başta olmak üzere taşınır taşınmaz toplam yaklaşık 10 milyar lira civarında vurgun yaptığı ortaya çıkarken, şüphelilerin mal varlıklarına el konuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde eylem
        15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde eylem
        Almanya'dan süper gala!
        Almanya'dan süper gala!
        Görkemli açılış!
        Görkemli açılış!
        Çelik'ten Habertürk'e açıklamalar
        Çelik'ten Habertürk'e açıklamalar
        Husumetlilerini vurup kaçtı
        Husumetlilerini vurup kaçtı
        Acılı aile Habertürk'e konuştu
        Acılı aile Habertürk'e konuştu
        Eylem Tok ve oğlu ABD'de yakalandı
        Eylem Tok ve oğlu ABD'de yakalandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan G7 Zirvesi'nde
        Cumhurbaşkanı Erdoğan G7 Zirvesi'nde
        Aralarında kürtaj anlaşmazlığı çıktı
        Aralarında kürtaj anlaşmazlığı çıktı
        Yangın uçağı göle sert iniş yaptı!
        Yangın uçağı göle sert iniş yaptı!
        İsrail saldırılarında kaç çocuk öldü?
        İsrail saldırılarında kaç çocuk öldü?
        Dortmund'da Nuri Şahin dönemi!
        Dortmund'da Nuri Şahin dönemi!
        Otoyol, otogar, havalimanları ve sınır kapılarında bayram yoğunluğu
        Otoyol, otogar, havalimanları ve sınır kapılarında bayram yoğunluğu
        İşte doğru sanılan yanlışlar!
        İşte doğru sanılan yanlışlar!
        İşte EURO 2024'ün en değerli takımı ve oyuncusu
        İşte EURO 2024'ün en değerli takımı ve oyuncusu
        Hücre yenilenmesini sağlayan gençlik iksiri  
        Hücre yenilenmesini sağlayan gençlik iksiri  
        Türkiye bu stada odaklandı!
        Türkiye bu stada odaklandı!
        Hepi topu dondurma ama…
        Hepi topu dondurma ama…
        Bayram için kültür sanat ajandası!
        Bayram için kültür sanat ajandası!
        Milyonlar bu sorunun yanıtını merak ediyor: Biz şimdi neyiz?
        Milyonlar bu sorunun yanıtını merak ediyor: Biz şimdi neyiz?

        Benzer Haberler

        Yalova merkezli devre mülk dolandırıcılığında yakalanan 11 kişi tutuklandı
        Yalova merkezli devre mülk dolandırıcılığında yakalanan 11 kişi tutuklandı
        Çınarcık'ta ağaçta ayağına takılan misina nedeniyle mahsur kalan güvercini...
        Çınarcık'ta ağaçta ayağına takılan misina nedeniyle mahsur kalan güvercini...
        Yalova'da bayram tatilindeki denetimlerde 293 trafik personeli görev yapıyo...
        Yalova'da bayram tatilindeki denetimlerde 293 trafik personeli görev yapıyo...
        Yalova'da 56 bin 626 öğrenci karne aldı
        Yalova'da 56 bin 626 öğrenci karne aldı
        Yalova'da jandarma teşkilatının kuruluşunun 185. yıl dönümü kutlandı
        Yalova'da jandarma teşkilatının kuruluşunun 185. yıl dönümü kutlandı
        Yalova'da bayramın birinci gününe kadar kamyon, çekici ve tankerler trafiğe...
        Yalova'da bayramın birinci gününe kadar kamyon, çekici ve tankerler trafiğe...