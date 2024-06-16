Yalova'da bayramın ilk günü mezarlıklarda yoğunluk yaşandı

YALOVA’da,bayram namazı sonrası, vefat eden yakınlarını ziyaret edenler, mezarlıklarda yoğunluk oluşturdu.

Yalova'da Kurban Bayramı’nın ilk gününde Şehir Mezarlığı'na gelen vatandaşlar, yakınlarını ziyaret etti. Bayram namazı sonrası kabir ziyaretinde bulunanlar, yakınlarının mezarları başında Kur'an-ı Kerim okuyup, dua ederken, kabirlerin temizliği yaparak, mezarlıkları da suladı.

‘HAYATIN KIYMETİNİ BİLMEK LAZIM’

Bayram namazını kılıp, mezarlığa geldiğini söyleyen Erdem Yıldız, “Sabah bayram namazını kıldık. Mezarlığa gelerek, hayatını kaybeden yakınlarımızı ziyaret ettik. Buradan çıkıp ailece kahvaltı yapacağız. Hayatın kıymetini bilmek lazım” derken, Yunus Küçüktaş da “Her bayram olduğu gibi bu bayram da rahmetli olan akrabalarımıza ve yakınlarımıza ziyaretimizi yaptık. Hepsinin mekanı cennet olsun. Böyle mübarek günde onları unutmamak güzel bir duygu” ifadelerini kullandı.