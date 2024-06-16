Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Yalova Haberleri

        Yalova'da bayramın ilk günü mezarlıklarda yoğunluk yaşandı

        YALOVA'da,bayram namazı sonrası, vefat eden yakınlarını ziyaret edenler, mezarlıklarda yoğunluk oluşturdu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.06.2024 - 10:43 Güncelleme: 16.06.2024 - 10:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yalova'da bayramın ilk günü mezarlıklarda yoğunluk yaşandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        YALOVA’da,bayram namazı sonrası, vefat eden yakınlarını ziyaret edenler, mezarlıklarda yoğunluk oluşturdu.

        Yalova'da Kurban Bayramı’nın ilk gününde Şehir Mezarlığı'na gelen vatandaşlar, yakınlarını ziyaret etti. Bayram namazı sonrası kabir ziyaretinde bulunanlar, yakınlarının mezarları başında Kur'an-ı Kerim okuyup, dua ederken, kabirlerin temizliği yaparak, mezarlıkları da suladı.

        ‘HAYATIN KIYMETİNİ BİLMEK LAZIM’

        Bayram namazını kılıp, mezarlığa geldiğini söyleyen Erdem Yıldız, “Sabah bayram namazını kıldık. Mezarlığa gelerek, hayatını kaybeden yakınlarımızı ziyaret ettik. Buradan çıkıp ailece kahvaltı yapacağız. Hayatın kıymetini bilmek lazım” derken, Yunus Küçüktaş da “Her bayram olduğu gibi bu bayram da rahmetli olan akrabalarımıza ve yakınlarımıza ziyaretimizi yaptık. Hepsinin mekanı cennet olsun. Böyle mübarek günde onları unutmamak güzel bir duygu” ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Acemi kasaplar hastanelere koştu!
        Acemi kasaplar hastanelere koştu!
        Gaziantep'te 5 kişiyi öldüren şüpheli intihar etti
        Gaziantep'te 5 kişiyi öldüren şüpheli intihar etti
        15 yaşındaki kız çocuğu bıçaklanarak öldürüldü!
        15 yaşındaki kız çocuğu bıçaklanarak öldürüldü!
        Bayrama kurban olmayın! Tüketilen et+sakatat miktarı+tuz artışı=?
        Bayrama kurban olmayın! Tüketilen et+sakatat miktarı+tuz artışı=?
        Kurban eti saklamanın püf noktaları!
        Kurban eti saklamanın püf noktaları!
        Unutulmaya yüz tutmuş bayram gelenekleri
        Unutulmaya yüz tutmuş bayram gelenekleri
        Kurban Bayramı için 8 beslenme tüyosu!
        Kurban Bayramı için 8 beslenme tüyosu!
        Mescid-i Aksa'da bayram namazına kısıtlama
        Mescid-i Aksa'da bayram namazına kısıtlama
        Ünlülerden Babalar Günü paylaşımları
        Ünlülerden Babalar Günü paylaşımları
        "Hayatımda kimseyi istemiyorum"
        "Hayatımda kimseyi istemiyorum"
        Mourinho onu istiyor!
        Mourinho onu istiyor!
        "Bir gecede ünlü olduk"
        "Bir gecede ünlü olduk"
        Real Madrid iddiası
        Real Madrid iddiası
        Hakan Çalhanoğlu: EURO 2008 ruhu var
        Hakan Çalhanoğlu: EURO 2008 ruhu var
        Bayramda ulaşımın ücretsiz olacağı yerler
        Bayramda ulaşımın ücretsiz olacağı yerler
        Bayramın 1'inci günü hava nasıl olacak?
        Bayramın 1'inci günü hava nasıl olacak?
        Orantısız güç kullanan polis tutuklandı
        Orantısız güç kullanan polis tutuklandı
        İkiz fil doğdu
        İkiz fil doğdu
        Yamal en genç oyuncu oldu
        Yamal en genç oyuncu oldu
        Eylem Tok ve oğlu 'sahte pasaport almaya çalıştı' iddiası
        Eylem Tok ve oğlu 'sahte pasaport almaya çalıştı' iddiası

        Benzer Haberler

        Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, bayram namazını Yalova'da kıldı
        Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, bayram namazını Yalova'da kıldı
        10 milyar liralık devre mülk vurgunu operasyonunda 11 tutuklama
        10 milyar liralık devre mülk vurgunu operasyonunda 11 tutuklama
        Yalova merkezli devre mülk dolandırıcılığında yakalanan 11 kişi tutuklandı
        Yalova merkezli devre mülk dolandırıcılığında yakalanan 11 kişi tutuklandı
        Çınarcık'ta ağaçta ayağına takılan misina nedeniyle mahsur kalan güvercini...
        Çınarcık'ta ağaçta ayağına takılan misina nedeniyle mahsur kalan güvercini...
        Yalova'da bayram tatilindeki denetimlerde 293 trafik personeli görev yapıyo...
        Yalova'da bayram tatilindeki denetimlerde 293 trafik personeli görev yapıyo...
        Yalova'da 56 bin 626 öğrenci karne aldı
        Yalova'da 56 bin 626 öğrenci karne aldı