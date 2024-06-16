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        Çatıdan sarkan ipe dolanan kargayı, polis kurtardı; o anlar kamerada

        YALOVA'da4 katlı binanın çatısından sarkan ipe dolanarak mahsur kalan karga, polis tarafından kurtarılırken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.06.2024 - 14:16 Güncelleme: 16.06.2024 - 14:20
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        Çatıdan sarkan ipe dolanan kargayı, polis kurtardı; o anlar kamerada
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        YALOVA’da4 katlı binanın çatısından sarkan ipe dolanarak mahsur kalan karga, polis tarafından kurtarılırken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Rüstempaşa Mahallesi'nde bulunan 4 katlı binanın çatı katından sarkan ipe bir karga dolandı. Karga, kendi imkanlarıyla kurtulmaya çalıştı ancak başaramadı. İhbarla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Bitişikteki binanın çatısına çıkarak kargayı kurtarmayı deneyen ekipler, başarılı olamadı. Bunun üzerine bir polis memuru karganın ipe dolandığı binanın çatısına çıktı. Çatının kenarına gelen polis memuru, kargayı kurtarmayı başardı. Karga, ayağına dolanan ip çözüldükten sonra uçarken, kurtarma anı çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde, polis memuru kargayı kurtarma çalıştığı sırada, çok sayıda karga ve martının da bağırarak evin üstünde dolaştığı görüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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