Yalova'da 15 acemi kasap, kurban keserken yaralandı

Kurban Bayramı'nın ilk gününde önceden belirlenen alanlarda kurbanlıklar kesilirken, hayvanlarını kendileri kesmek isteyen acemi kasaplar, çeşitli yerlerinden yaralandı. Kentte saat 13.00'e kadar hastaneye başvuranların sayısının 15 olduğu öğrenildi. Yaralıların 14'ü ilk müdahalelerin ardından taburcu edilirken, 1'i Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

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