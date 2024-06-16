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        Sahibinin elinden kaçan boğa parka girdi; o anlar kamerada

        YALOVA'dakesim için getirilen boğa, sahibinin elinden kurtulup çocuk parkına girdi, ardından yola çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.06.2024 - 16:24 Güncelleme: 16.06.2024 - 16:30
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        Sahibinin elinden kaçan boğa parka girdi; o anlar kamerada
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        YALOVA'dakesim için getirilen boğa, sahibinin elinden kurtulup çocuk parkına girdi, ardından yola çıktı. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Kazım Karabekir Mahallesi'ndeki bir parkın çevresinde bulunan çimenlere kesim için getirilen boğa, sahibinin elinden kaçtı. Çimenlerin üzerinde bir süre sahibinin peşinden koştuğu boğa, önce çocuk parkına girdi, ardından yola çıktı. Sahibinin boğanın peşinden koştuğu anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Boğanın, yarım saat sonra yakalandığı öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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