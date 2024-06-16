Sahibinin elinden kaçan boğa parka girdi; o anlar kamerada

Kazım Karabekir Mahallesi'ndeki bir parkın çevresinde bulunan çimenlere kesim için getirilen boğa, sahibinin elinden kaçtı. Çimenlerin üzerinde bir süre sahibinin peşinden koştuğu boğa, önce çocuk parkına girdi, ardından yola çıktı. Sahibinin boğanın peşinden koştuğu anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Boğanın, yarım saat sonra yakalandığı öğrenildi.

YALOVA'dakesim için getirilen boğa, sahibinin elinden kurtulup çocuk parkına girdi, ardından yola çıktı. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

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