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        Traktörüyle 25 metre yuvarlanan sürücüyü ekipler kurtardı

        YALOVA'datraktörle 25 metre yuvarlanan sürücü Ramazan Özdemir (40), itfaiye ve jandarma ekiplerinin operasyonuyla kurtarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.06.2024 - 13:48 Güncelleme: 17.06.2024 - 13:50
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        Traktörüyle 25 metre yuvarlanan sürücüyü ekipler kurtardı
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        YALOVA'datraktörle 25 metre yuvarlanan sürücü Ramazan Özdemir (40), itfaiye ve jandarma ekiplerinin operasyonuyla kurtarıldı.

        Kaza, saat 11.00 sıralarında Çiftlikköy ilçesi Çukurköy mevkisinde meydana geldi. Tarladan dönen Ramazan Özdemir'in direksiyon hakimiyetini kaybettiği traktör, kontrolden çıktı. Özdemir, traktörle yaklaşık 25 metreden yuvarlandı. İhbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ramazan Özdemir, yaralı halde mahsur kaldığı yamaçtan, halata bağlanan sedye ile çıkarıldı. Dik ve sarp arazide, yaklaşık 1 saat süren kurtarma operasyonu cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken, sürücü, yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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