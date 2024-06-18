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        Yalova'da katı atık tesisindeki yangın 12 saatte söndürüldü

        YALOVA'da katı atık depolama sahasında çıkan yangın, havadan ve karadan yapılan müdahale ile 12 saatte kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.06.2024 - 21:40 Güncelleme: 18.06.2024 - 21:45
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        Yalova'da katı atık tesisindeki yangın 12 saatte söndürüldü
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        YALOVA'da katı atık depolama sahasında çıkan yangın, havadan ve karadan yapılan müdahale ile 12 saatte kontrol altına alındı. 

        Yangın, sabah saatlerinde Yalova Yerel Yönetimler Katı Atık Tesisleri Yapma ve İşletme Birliğine (YAKAB) ait olan ve belediyeler tarafından katı atık depolama sahası olarak kullanılan bölgede çıktı. Yangın kısa sürede büyürken, bölgeye Yalova, Altınova, Çiftlikköy, Taşköprü belediyelerinin yanı sıra Tavşanlı, Subaşı ve Kaytazdere belediyelerinin oluşturduğu itfaiye birliği TASKİB ekipleri sevk edildi. Ekiplerin havadan ve karadan yoğun çaba harcadığı yangın, 12 saatte kontrol altına alındı. 

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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