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        10 milyar liralık devre mülk vurgunu operasyonunda 10 kişi daha gözaltında

        YALOVA merkezli 3 ilde düzenlenen devre mülk dolandırıcılığı operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.06.2024 - 11:44 Güncelleme: 28.06.2024 - 11:50
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        10 milyar liralık devre mülk vurgunu operasyonunda 10 kişi daha gözaltında
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        YALOVA merkezli 3 ilde düzenlenen devre mülk dolandırıcılığı operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.

        Yalova merkezli 5 ilde, 'Bedava tatil kazandınız' vaadiyle davet edildikleri otelde psikolojik baskı yoluyla devre mülk hissesi satılarak dolandırıldıklarını iddia eden kişilerin şikayetleriyle, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı ve İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerinin koordinesinde, 15 Haziran'da başlatılan ve 11 şüphelinin tutuklandığı soruşturma kapsamında, dün 2'nci operasyon düzenlendi. Yalova, İstanbul ve Balıkesir'de düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda da 10 şüpheli gözaltına alındı. Suç örgütünün, muhasebe, sözleşme ve pazarlama birimlerinde görev yaptıkları belirtilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edildi.

        Örgütün, gayrimenkuller başta olmak üzere taşınır taşınmaz toplam yaklaşık 10 milyar lira civarında vurgun yaptığı ortaya çıkarken, şüphelilerin mal varlıklarına da el konulmuştu.

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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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