Yalova merkezli 4 ildeki uyuşturucu operasyonunda 7 gözaltı; operasyon kamerada

YALOVA merkezli 4 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı. Dron destekli operasyon polis kamerasına yansıdı.

Yalova Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticareti ile Hint keneviri yetiştirerek, uyuşturucu madde satışı yaptıkları tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Yalova, İstanbul, Bursa ve Antalya’da, 26 Haziran’da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, şüpheliler C.Z., E.Z., İ.T., M.M., S.S., Ö.O. ve S.Y. yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde ve araçlarında narkotik köpekleri Gölge ve Zeytin ile yapılan aramalarda, 27 kök Hint keneviri, 924 gram skunk maddesi, 1 vakumlama cihazı, 11 vakumlu ambalaj paketi, 2 hassas terazi, Hint keneviri bitkisi üretim ve çoğaltmada kullanılan 44 LED lamba, 4 ısı-nem ölçme cihazı, 4 havalandırma cihazı, 1 karbondioksit tüpü, 1 havalandırma kanalı, Hint keneviri bitkisi yetiştirmede kullanılan, çeşitli biyolojik ve kimyasal sıvı takviyeler ele geçirildi.