Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Yalova Haberleri

        Yalova merkezli 4 ildeki uyuşturucu operasyonunda 7 gözaltı; operasyon kamerada

        YALOVA merkezli 4 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.06.2024 - 14:24 Güncelleme: 28.06.2024 - 14:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yalova merkezli 4 ildeki uyuşturucu operasyonunda 7 gözaltı; operasyon kamerada
        ABONE OL
        ABONE OL

        YALOVA merkezli 4 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı. Dron destekli operasyon polis kamerasına yansıdı.

        Yalova Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticareti ile Hint keneviri yetiştirerek, uyuşturucu madde satışı yaptıkları tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Yalova, İstanbul, Bursa ve Antalya’da, 26 Haziran’da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, şüpheliler C.Z., E.Z., İ.T., M.M., S.S., Ö.O. ve S.Y. yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde ve araçlarında narkotik köpekleri Gölge ve Zeytin ile yapılan aramalarda, 27 kök Hint keneviri, 924 gram skunk maddesi, 1 vakumlama cihazı, 11 vakumlu ambalaj paketi, 2 hassas terazi, Hint keneviri bitkisi üretim ve çoğaltmada kullanılan 44 LED lamba, 4 ısı-nem ölçme cihazı, 4 havalandırma cihazı, 1 karbondioksit tüpü, 1 havalandırma kanalı, Hint keneviri bitkisi yetiştirmede kullanılan, çeşitli biyolojik ve kimyasal sıvı takviyeler ele geçirildi.

        Dron destekli operasyon polis kamerası tarafından kaydedilirken, şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Elektriğe yüzde 38 zam
        Elektriğe yüzde 38 zam
        Düellonun kazananı kim?
        Düellonun kazananı kim?
        Türkiye gri listeden çıktı
        Türkiye gri listeden çıktı
        Bakan Şimşek'ten 'Başardık' mesajı
        Bakan Şimşek'ten 'Başardık' mesajı
        Türkiye'nin gri listeden çıkmasına yönelik peş peşe açıklamalar
        Türkiye'nin gri listeden çıkmasına yönelik peş peşe açıklamalar
        Öldükten 11 yıl sonra toprağa verildi
        Öldükten 11 yıl sonra toprağa verildi
        "Şampiyonlukları üç gün konuşuldu!"
        "Şampiyonlukları üç gün konuşuldu!"
        Yeni sıcak hava dalgası yolda!
        Yeni sıcak hava dalgası yolda!
        Amsterdam ‘turizm kirliliğiyle’ mücadele için hangi önlemleri alıyor?
        Amsterdam ‘turizm kirliliğiyle’ mücadele için hangi önlemleri alıyor?
        Damadını defalarca bıçaklayıp öldürmüştü! Dehşeti anlattı!
        Damadını defalarca bıçaklayıp öldürmüştü! Dehşeti anlattı!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Ne 'Çek'tiler bizden!
        Ne 'Çek'tiler bizden!
        AB yöneticileri belli oldu
        AB yöneticileri belli oldu
        Almanya'yı solladık! İşte taraftar sayımız
        Almanya'yı solladık! İşte taraftar sayımız
        Londra'da yaşayan Isidora'nın 'Kangal' tutkusu
        Londra'da yaşayan Isidora'nın 'Kangal' tutkusu
        Kolici katil üç ay sekiz günlük sürede 5 cinayet işledi!
        Kolici katil üç ay sekiz günlük sürede 5 cinayet işledi!
        7 adımda sivrisineklerden kurtulabilirsiniz!
        7 adımda sivrisineklerden kurtulabilirsiniz!
        Sağlık Bakanlığı'ndan 'cilt kanseri' uyarısı!
        Sağlık Bakanlığı'ndan 'cilt kanseri' uyarısı!
        "Gencim, hayatımda birisi olacak"
        "Gencim, hayatımda birisi olacak"
        Paris Moda Haftası'nda öne çıkanlar
        Paris Moda Haftası'nda öne çıkanlar

        Benzer Haberler

        ⁠Yalova'da kiraladıkları villada uyuşturucu ürettikleri iddia edilen 7 şüph...
        ⁠Yalova'da kiraladıkları villada uyuşturucu ürettikleri iddia edilen 7 şüph...
        10 milyar liralık devre mülk vurgunu operasyonunda 10 kişi daha gözaltında
        10 milyar liralık devre mülk vurgunu operasyonunda 10 kişi daha gözaltında
        Yalova'da denizde boğulma tehlikesi yaşayan çocuk hastanede öldü
        Yalova'da denizde boğulma tehlikesi yaşayan çocuk hastanede öldü
        Yalova'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
        Yalova'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
        Oltasına takılan zehirli trakonya balığına temas edince hastanelik oldu
        Oltasına takılan zehirli trakonya balığına temas edince hastanelik oldu
        Yalova'da endemik bitkiler korunup çoğaltılarak geleceğe taşınıyor
        Yalova'da endemik bitkiler korunup çoğaltılarak geleceğe taşınıyor