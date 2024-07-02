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        Yalova'da uyuşturucu operasyonunda Afgan şüpheliye gözaltı

        YALOVA'da jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, 258 adet ecstasy hap ile 124 gram reçine esrar ele geçirildi, Afganistan uyruklu F.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.07.2024 - 15:55 Güncelleme: 02.07.2024 - 16:00
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        Yalova'da uyuşturucu operasyonunda Afgan şüpheliye gözaltı
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        YALOVA’da jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, 258 adet ecstasy hap ile 124 gram reçine esrar ele geçirildi, Afganistan uyruklu F.B. gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu madde imali ve ticareti ihbarı üzerine Kadıköy beldesindeki bir adrese operasyon düzenledi. Operasyonda adreste yapılan aramada 124 gram reçine esrar ile 258 adet ecstasy hap ele geçirildi, Afganistanlı F.B. gözaltına alındı. Şüpheli, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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