Yalova'da uyuşturucu operasyonunda Afgan şüpheliye gözaltı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu madde imali ve ticareti ihbarı üzerine Kadıköy beldesindeki bir adrese operasyon düzenledi. Operasyonda adreste yapılan aramada 124 gram reçine esrar ile 258 adet ecstasy hap ele geçirildi, Afganistanlı F.B. gözaltına alındı. Şüpheli, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

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