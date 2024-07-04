Eşini kayalıklardan iterek öldürdüğü 'bilirkişi raporu' ile ortaya çıkınca ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi

YALOVA'da, eşi Semiha Sözer'i (33) kayalıklardan iterek öldürdüğü iddiasıyla, olaydan 15 ay sonra gözaltına alınıp tutuklanan Erdal Sözer’in (41), 'Eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi. İddianamede, tutuklu sanığın soruşturma aşamasında çelişkili ifadeler vermesinin ve evindeki bilgisayarda yapılan incelemede, olaydan 1 gün önce, 'Bir kişi nasıl itilir?’ 'Bir kişi nasıl atılır?' şeklinde arama yapmasının, eşini öldürme kastını güçlendirdiğine dikkat çekildi.

Olay, 24 Ocak 2023'te saat 19.00 sıralarında Altınova ilçesine bağlı Soğuksu köyü Ballıkaya mevkisinde meydana geldi. Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde yaşayan Semiha Sözer, eşi Erdal Sözer ile gittiği kayalıklarda fotoğraf çekildiği sırada 20 metre yükseklikten düştü. İhbarla olay yerine AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kayalıklardan inen ekipler, Sözer'in hayatını kaybettiğini belirledi. Sözer'in cansız bedeni, 2 saatlik çalışma ile çıkarıldı. 1,5 yıl önce Erdal Sözer ile evlenip, Kocaeli'de yaşamaya başlayan Semiha Sözer'in cenazesi, otopsinin ardından anne ve babasının yaşadığı Bursa'nın Orhangazi ilçesinde toprağa verildi. Cenazede Erdal Sözer, taziyeleri kabul etti.

EŞİ ÇELİŞKİLİ İFADELER VERDİ, SORUŞTURMA DERİNLEŞTİRİLDİ Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında jandarma ekipleri, Erdal Sözer'in çelişkili ifadeler verdiğini belirledi. Bunun üzerine Jandarma Asayiş, Olay Yeri İnceleme, Jandarma Suç Araştırma (JASAT) ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele timlerinden oluşan ekip kuruldu. Ekip, olayın oluş şekline ilişkin Erdal Sözer'in çelişkili ifadeleri sonrası olay yerinde inceleme yaptı. Jandarma, Cumhuriyet savcılığından alınan izinle Erdal Sözer'i teknik ve fiziki takibe aldı. Şüpheli ifadeleri ve tavırlarıyla dikkat çeken Sözer, olaydan 3 ay sonra gözaltına alındı. İşlemleri sonrası Sözer'e ev hapis cezası verildi. Kısa süre sonra ise cezası kaldırıldı.

Yaklaşık 15 ay süren çok yönlü çalışmaların ardından, ülke genelinde alanında uzman akademisyenlerden oluşan bir heyet, bilirkişi olarak görevlendirildi. Hem jandarmanın özel ekibi hem de akademisyenlerden oluşan heyetin çalışmaları sonucu Semiha Sözer'in itilmek suretiyle düştüğü belirlendi. Kayıtları inceleyen jandarma, benzer yerden düşen bir kişinin düz alanda kaldığını tespit etti. Ekipler ayrıca Semiha Sözer'in vücudundaki kırık ve eziklerin, benzer yerden düşen kişiye göre çok daha fazla olduğunu doktor raporları ile ortaya koydu. Ekipler, Cumhuriyet savcısının talimatıyla Erdal Sözer'i 15 Mayıs günü bir kez daha gözaltına aldı.

BİLGİSAYARINDAKİ ARAMALAR CİNAYET ŞÜPHESİNİ GÜÇLENDİRDİ Sözer’in evindeki bilgisayarda yapılan incelemede ise 'Bir kişi nasıl itilir?' 'Bir kişi nasıl atılır?' şeklinde arama yapıldığı saptandı. Ayrıca Siirt’te, kayalıklardan düşerek ölen kadınla ilgili bir haberi de defalarca okuduğu tespit edildi. Erdal Sözer'in olaydan sonra eşinin ailesi ile hiç görüşmediğini de belirleyen jandarma, şüphelinin Semiha Sözer ile anlaşmazlık yaşadığını, olay günü araç kiraladığını, lokantada birlikte yemek yediklerini de tespit etti.

Altınova İlçe Jandarma Komutanlığı'na getirilen ve ifade vermeyi reddeden Erdal Sözer, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. 'KARAKOLDA VE SAVCILIKTA FARKLI İFADE VERDİ' Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde yaşayan çiftin, olay günü Yalova- Kocaeli sınırında yer alan bir restorana kiralık araçla gittikleri, burada çay içtikleri, sonrasında da olayın yaşandığı kayalıklara geçtikleri belirtildi. Şüphelinin, aynı gün alınan ifadelerinde çelişkiler bulunduğuna dikkat çekilen iddianamede, Erdal Sözer'in karakolda, eşinin başı döndüğü için kayalıklardan ayrılmak istediğini, savcılıkta yaptığı savunmada ise üşüdüğünü söyleyerek bölgeden ayrılmak istediğini söylediği belirtildi.

FARKLI CİNSEL YÖNELİMİ OLDUĞUNA İLİŞKİN KANITLARA RASTLANDI İddianamede, maktulün bir kız arkadaşının verdiği ifadede, "Semiha, evlendiği günden, hatta balayına gittiği o günden itibaren mutsuzdu. Zaman geçtikçe kocasından uzaklaştığını, dizüstü bilgisayarında, kocasının çıplak fotoğraflarını gördüğünü söylüyordu. Semiha, kendisiyle hiç ilgilenmeyen kocasına zorunlu olarak katlanıyordu" dediği kaydedildi. Şüphelinin yapılan telefon dinlemelerinde, bir trans bireyle görüşüp, kendisini farklı bir isimle tanıtarak, "Güzelim ben Erol Almanya’dan. Sana gelmiştim eskiden, bayağı oldu, gelmek istiyorum İzmit’teyim, özledim seni. Ben aktifim, sen pasifsin. Sen de benim için bir bayansın" şeklinde konuşarak, kendisine cinsel içerikli fotoğraflar gönderdiği bilgisine de iddianamede yer verildi.

'EŞİNİ UÇURUM KENARINDAN İTEREK ÖLDÜRDÜĞÜ ANLAŞILMIŞTIR' Tutuklu sanığın, incelenen telefon ve bilgisayarında, olaydan bir gün önce bir haber sitesinde, Siirt'te 350 metre yükseklikteki kayalıklardan düşme haberini okuduğu belirtilirken, sanığın düşme anına ilişkin verdiği ifade ile bilirkişinin yaptığı incelemenin farklı olduğuna da dikkat çekilen iddianamede "Soruşturma aşamasında sürekli çelişkili ifadeler verdiği, bu nedenle beyanına itibar edilmediği, şüphelinin maktulü olay günü, 6 derece soğuk hava ve akşam saatine yakın bir vakitte, olay yeri olan uçurumun kenarında, kendilerinden başka kimsenin olmadığı yerde 1 saat 40 dakika bekletmesinin izahtan uzak olması sebebiyle, maktulü öldürme kastının mevcut olduğu, şüphelinin olaydan bir gün önce de internet sitesinde yüksekten düşme ile ilgili haberler okumasının bu iddiayı güçlendirdiği, olay günü kiraladığı araç ile maktul eşini, olay yerine saat 16.25 sıralarında götürerek yaklaşık 1 saat 40 dakika bekledikten sonra, eşini uçurum kenarından aşağı iterek öldürdüğü, taraf ifadeleri, bilgi sahibi ifadeleri, bilirkişi raporu, otopsi raporu ve tüm dosya kapsamından anlaşılmıştır" denildi.