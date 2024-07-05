Işık hüzmesi merakla izlendi (2)
BURSAVE YALOVA'DAN DA GÖRÜLDÜTürkiye'nin birçok bölgesinde gece saatlerinde görülen ışık hüzmesi, Bursa ve Yalova'dan da görüldü.
BURSAVE YALOVA'DAN DA GÖRÜLDÜ
Türkiye'nin birçok bölgesinde gece saatlerinde görülen ışık hüzmesi, Bursa ve Yalova'dan da görüldü. Şehir merkezleri ve ilçelerinde vatandaşların cep telefonlarıyla görüntülenen ışık hüzmesi, heyecan yarattı. Vatandaşların merakla takip ettiği ışık hüzmesi, bir süre sonra gözden kayboldu.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.