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        Işık hüzmesi merakla izlendi (2)

        BURSAVE YALOVA'DAN DA GÖRÜLDÜTürkiye'nin birçok bölgesinde gece saatlerinde görülen ışık hüzmesi, Bursa ve Yalova'dan da görüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.07.2024 - 23:33 Güncelleme: 05.07.2024 - 23:35
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        Işık hüzmesi merakla izlendi (2)
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        BURSAVE YALOVA'DAN DA GÖRÜLDÜ

        Türkiye'nin birçok bölgesinde gece saatlerinde görülen ışık hüzmesi, Bursa ve Yalova'dan da görüldü. Şehir merkezleri ve ilçelerinde vatandaşların cep telefonlarıyla görüntülenen ışık hüzmesi, heyecan yarattı. Vatandaşların merakla takip ettiği ışık hüzmesi, bir süre sonra gözden kayboldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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