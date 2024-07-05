Işık hüzmesi merakla izlendi (2)

BURSAVE YALOVA'DAN DA GÖRÜLDÜ

Türkiye'nin birçok bölgesinde gece saatlerinde görülen ışık hüzmesi, Bursa ve Yalova'dan da görüldü. Şehir merkezleri ve ilçelerinde vatandaşların cep telefonlarıyla görüntülenen ışık hüzmesi, heyecan yarattı. Vatandaşların merakla takip ettiği ışık hüzmesi, bir süre sonra gözden kayboldu.