Yalova'da uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli tutuklandı

YALOVA'da, jandarma ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Yalova İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kentte uyuşturucuyla mücadeleye yönelik yapılan çalışmalarda E.E. isimli şüphelinin Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan evinde uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisine ulaştı. Teknik ve fiziki takip başlatan ekipler, 11 Temmuz'da E.E.'yi evine düzenlenen operasyonda gözaltına aldı. Evde yapılan aramalarda ise 830 gram esrar, 50 gram plaka esrar, 56 gram likit esrar, 1 hassas terazi, 1 esrar pres aleti, 1 esrar öğütme aparatı ele geçirildi.