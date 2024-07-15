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        Yalova'da uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli tutuklandı

        YALOVA'da, jandarma ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.07.2024 - 18:49 Güncelleme: 15.07.2024 - 18:50
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        Yalova'da uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli tutuklandı
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        YALOVA'da, jandarma ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

        Yalova İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kentte uyuşturucuyla mücadeleye yönelik yapılan çalışmalarda E.E. isimli şüphelinin Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan evinde uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisine ulaştı. Teknik ve fiziki takip başlatan ekipler, 11 Temmuz'da E.E.'yi evine düzenlenen operasyonda gözaltına aldı. Evde yapılan aramalarda ise 830 gram esrar, 50 gram plaka esrar, 56 gram likit esrar, 1 hassas terazi, 1 esrar pres aleti, 1 esrar öğütme aparatı ele geçirildi.

        Öte yandan Kocaeli-Yalova karayolu üzerinde kontrol noktası oluşturan ekiplerin şüphe üzerine durdurdukları otomobilde yaptıkları kontrolde iki ayrı hırsızlık suçundan arandığı tespit edilen G.Ü. adlı şüpheli yakalandı. G.Ü.'nün üzerinde ve araçta yapılan aramalarda ise 102 gram metamfetamin, 1 gram skunk, 1 hassas terazi, bin 855 euro para, 8 bin 620 TL., 1 cep telefonu ele geçirildi. Operasyonlar sonucu gözaltına alınan E.E. ile G.Ü., emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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