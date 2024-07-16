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        Yalova'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü coşkusu

        YALOVA'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende konuşan Yalova Valisi Hülya Kaya, "Bu hain darbe girişimine karşı duruşumuz, milletimizin demokrasisine, devletine, anayasal düzenine ve özgürlüğüne olan bağlılığını bir kez daha gözler önüne sermiştir" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.07.2024 - 03:23 Güncelleme: 16.07.2024 - 03:25
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        Yalova'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü coşkusu
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        YALOVA'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende konuşan Yalova Valisi Hülya Kaya, "Bu hain darbe girişimine karşı duruşumuz, milletimizin demokrasisine, devletine, anayasal düzenine ve özgürlüğüne olan bağlılığını bir kez daha gözler önüne sermiştir" dedi.

        Yalova Valiliği’nin koordinasyonunda Yalova Belediyesi tarafından düzenlenen, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri, bayrak yürüyüşü ile başladı. Cevdet Aydın Parkı'ndan başlayıp, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda sona eren yürüyüşe Yalova Valisi Hülya Kaya, İl Emniyet Müdürü Salih Gözüm, Yalova Üniversitesi Rektörü Mehmet Bahçekapılı, AK Parti Yalova İl Başkanı Umut Güçlü ile ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Belediye Bandosu’nun ve mehter takımının marşları eşliğinde, 115 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'na kadar devam eden yürüyüşün ardından düzenlenen tören, saygı duruşu, İstiklal Marşı okunması ve Kur’an-ı Kerim tilavetiyle devam etti.

        Törende konuşan Vali Kaya, “15 Temmuz, milletimizin azim ve kararlılığının, milli birlik ve beraberliğinin tüm dünyaya bir kez daha gösterildiği bir gün olarak tarihe geçmiştir. Bu hain darbe girişimine karşı duruşumuz, milletimizin demokrasisine, devletine, anayasal düzenine ve özgürlüğüne olan bağlılığını bir kez daha gözler önüne sermiştir. Bu mücadele, milletimizin asaletini ve cesaretini ortaya koymuş, esaret altına girmemek için canını ortaya koyan bir milletin varlığını tüm dünyaya göstermiştir." dedi.

        Konuşmasının ardından Sancak Koşusu'na katılan sporcular sancağı Vali Kaya'ya teslim etti. Program konserle devam etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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