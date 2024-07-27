67 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari, yeniden hırsızlık için geldiği Yalova'da yakalandı

YALOVA’da bir evden 400 bin liralık ziynet eşyası çalan Yonca Ura (32) yakalandı. 29 ayrı dosyadan toplam 67 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edilen, ziynet eşyalarını çaldıktan sonra ayrıldığı kente yeniden hırsızlık yapmak için döndüğünü söyleyen Ura, tutuklandı.

Yalova Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Altınova ilçesinde, haziran ayında bir evden 400 bin liralık ziynet eşyası çalınmasıyla ilgili inceleme başlattı. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde yürütülen soruşturmada polis ekipleri, hırsızlık şüphelisinin Yonca Ura olduğunu belirleyip, önceki gün yakalayarak gözaltına aldı. 10 çocuk annesi olan Ura'nın, Yalova'nın yanı sıra, İstanbul, Bursa, Eskişehir, Sakarya, Kocaeli ve Bilecik'te, başta 'Hırsızlık' olmak üzere 'Yaralama', 'Konut Dokunulmazlığını ihlal,", 'Ruhsatsız silah taşımak" gibi 29 ayrı suçtan hakkında 67 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi.