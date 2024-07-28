Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Yalova Haberleri

        Yalova'da 2 ayrı noktada orman yangını

        YALOVA'nınArmutlu ilçesinde 2 ayrı noktada orman yangını çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.07.2024 - 17:53 Güncelleme: 28.07.2024 - 17:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yalova'da 2 ayrı noktada orman yangını
        ABONE OL
        ABONE OL

        YALOVA'nınArmutlu ilçesinde 2 ayrı noktada orman yangını çıktı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürerken, söndürme çalışmalarına havadan helikopterle destek veriliyor.

        Yangın, saat 14.00 sıralarında Armutlu ilçesindeki Keçikayalıkları mevkisi ile Kapaklı köyündeki ormanda çıktı. Yerleşim yerlerine yakın olan 2 ayrı yangına müdahale için bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ile Bursa Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipleri sevk edildi. Yalova Valisi Hülya Kaya, "Armutlu'da Kapaklı ve Keçikayalıkları'nda iki noktada gelişen yangına 2 adet yangın söndürme helikopteri, 10 arazöz ve bölgedeki itfaiye araçlarımızla müdahale ediyoruz. Kısa sürede yangını kontrol altına almayı umuyoruz. Gerekli tüm önlemler için ekiplerimiz ve gönüllüler sahada" dedi.

        Orman Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada da yangına 2 helikopter, 20 araç ve 80 personelle müdahale edildiği, Kapaklı köyündeki yangının ilerlemesinin durdurulduğu kaydedildi. Keçikayalıkları mevkisindeki yangını söndürme çalışmalarının devam ettiği, alevlerin tek bir noktada sürdüğü belirtildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Antalya, Kahramanmaraş ve Gaziantep'te orman yangını: Alevlere müdahale ediliyor
        Antalya, Kahramanmaraş ve Gaziantep'te orman yangını: Alevlere müdahale ediliyor
        Sokak hayvanları düzenlemesi Meclis Genel Kurulu'nda
        Sokak hayvanları düzenlemesi Meclis Genel Kurulu'nda
        Tarlada, Kurtuluş Savaşı'ndan kalma patlamamış top mermisi bulundu
        Tarlada, Kurtuluş Savaşı'ndan kalma patlamamış top mermisi bulundu
        Kovacic bombası!
        Kovacic bombası!
        Safiye Soyman'ın evlat acısı
        Safiye Soyman'ın evlat acısı
        Ankara'da tekel bayisinde dehşet: Yasak saatte içki satmayan işletmeciyi öldürdü, kardeşini yaraladı
        Ankara'da tekel bayisinde dehşet: Yasak saatte içki satmayan işletmeciyi öldürdü, kardeşini yaraladı
        Afyonkarahisar'da feci kaza: Bir aile yok oldu
        Afyonkarahisar'da feci kaza: Bir aile yok oldu
        Nicolas Cage'in sesi vefat etti
        Nicolas Cage'in sesi vefat etti
        "Amacımız çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi almak"
        "Amacımız çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi almak"
        Real Madrid'den flaş karar!
        Real Madrid'den flaş karar!
        Futbolu bıraktı, şarkıcı oldu
        Futbolu bıraktı, şarkıcı oldu
        TUSAŞ’tan 6’ncı nesil savaş uçağı atağı…
        TUSAŞ’tan 6’ncı nesil savaş uçağı atağı…
        "Icardi ile alakam yok"
        "Icardi ile alakam yok"
        'Son akşam yemeği' tartışması sürüyor
        'Son akşam yemeği' tartışması sürüyor
        Beşiktaş, Emirhan için son virajda!
        Beşiktaş, Emirhan için son virajda!
        Diyarbakır Ekspresi Time Dergisinin en iyi 100 listesinde
        Diyarbakır Ekspresi Time Dergisinin en iyi 100 listesinde
        Sıcak gelişme!
        Sıcak gelişme!
        Halk plajları fahiş fiyatlara karşı
        Halk plajları fahiş fiyatlara karşı
        Lenf bezi şişliği ne zaman tehlikeli?
        Lenf bezi şişliği ne zaman tehlikeli?
        Karıncalardan kurtulmanın 8 yolu!
        Karıncalardan kurtulmanın 8 yolu!

        Benzer Haberler

        Yalova'da sahilde güreş antrenmanı yapan gençlere köpek saldırdı
        Yalova'da sahilde güreş antrenmanı yapan gençlere köpek saldırdı
        Yalova'da camiden ayakkabı çalınması güvenlik kamerasında
        Yalova'da camiden ayakkabı çalınması güvenlik kamerasında
        Türk Tarih Kurumu Başkanı Özgen, Yalova'da sempozyumda konuştu:
        Türk Tarih Kurumu Başkanı Özgen, Yalova'da sempozyumda konuştu:
        67 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari, yeniden hırsızlık için ge...
        67 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari, yeniden hırsızlık için ge...
        Yalova'da 67 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlü yakalandı
        Yalova'da 67 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlü yakalandı
        Yalova'da saatte 160 ton asfalt üretecek tesisin açılışı yapıldı
        Yalova'da saatte 160 ton asfalt üretecek tesisin açılışı yapıldı