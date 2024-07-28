Yalova'da 2 ayrı noktada orman yangını

YALOVA'nınArmutlu ilçesinde 2 ayrı noktada orman yangını çıktı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürerken, söndürme çalışmalarına havadan helikopterle destek veriliyor.

Yangın, saat 14.00 sıralarında Armutlu ilçesindeki Keçikayalıkları mevkisi ile Kapaklı köyündeki ormanda çıktı. Yerleşim yerlerine yakın olan 2 ayrı yangına müdahale için bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ile Bursa Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipleri sevk edildi. Yalova Valisi Hülya Kaya, "Armutlu'da Kapaklı ve Keçikayalıkları'nda iki noktada gelişen yangına 2 adet yangın söndürme helikopteri, 10 arazöz ve bölgedeki itfaiye araçlarımızla müdahale ediyoruz. Kısa sürede yangını kontrol altına almayı umuyoruz. Gerekli tüm önlemler için ekiplerimiz ve gönüllüler sahada" dedi.