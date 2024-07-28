Yalova'da 2 ayrı noktada orman yangını (2)

YALOVAVALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Yalova'nın Armutlu ilçesine bağlı Kapaklı Köyü ile Keçikayalıkları mevkisinde çıkan yangınla ilgili olarak Yalova Valiliği yazılı açıklama yaptı. İhbarın gelmesinin ardından koordinasyon merkezinde toplanıldığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yalova ili Armutlu ilçesinde saat 13.30 civarlarında Kapaklı ve Keçikayalıkları'nda iki ayrı noktada orman yangını meydana geldiği ihbarı üzerine TAMP Kapsamında kurumlar AFAD binamızda koordine için toplanmıştır. İlk etapta olaya müdahale için 2 Yalova AFAD Arama Kurtarma ekibi, 3 jandarma timi, ilçe belediyeleri itfaiye birimleri, ilimizde bulunan STK gönüllüleri, kurum ve kuruluşların arama kurtarma ekipleri yangın bölgesine sevk edilmiştir. An itibariyle 2 helikopter, 10 arazöz, 2 su ikmal aracı, 3 itfaiye aracı bölgede bulunmakta olup merkez belediyemiz, ilçe ve belde belediyelerimizin takviye itfaiye ekipleri de destek için sevk edilmiştir. Bunun yanı sıra çevre ilçeler ve illerden takviye talebinde bulunulmuştur. Gerekli olması halinde muhtemel bir tahliye için de vatandaşlarımızın misafir edileceği konaklama noktaları belirlenmiştir."