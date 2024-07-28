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        Yalova'da 2 ayrı noktada orman yangını (2)

        YALOVAVALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMAYalova'nın Armutlu ilçesine bağlı Kapaklı Köyü ile Keçikayalıkları mevkisinde çıkan yangınla ilgili olarak Yalova Valiliği yazılı açıklama yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.07.2024 - 19:59 Güncelleme: 28.07.2024 - 20:05
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        Yalova'da 2 ayrı noktada orman yangını (2)
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        YALOVAVALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

        Yalova'nın Armutlu ilçesine bağlı Kapaklı Köyü ile Keçikayalıkları mevkisinde çıkan yangınla ilgili olarak Yalova Valiliği yazılı açıklama yaptı. İhbarın gelmesinin ardından koordinasyon merkezinde toplanıldığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "Yalova ili Armutlu ilçesinde saat 13.30 civarlarında Kapaklı ve Keçikayalıkları'nda iki ayrı noktada orman yangını meydana geldiği ihbarı üzerine TAMP Kapsamında kurumlar AFAD binamızda koordine için toplanmıştır. İlk etapta olaya müdahale için 2 Yalova AFAD Arama Kurtarma ekibi, 3 jandarma timi, ilçe belediyeleri itfaiye birimleri, ilimizde bulunan STK gönüllüleri, kurum ve kuruluşların arama kurtarma ekipleri yangın bölgesine sevk edilmiştir. An itibariyle 2 helikopter, 10 arazöz, 2 su ikmal aracı, 3 itfaiye aracı bölgede bulunmakta olup merkez belediyemiz, ilçe ve belde belediyelerimizin takviye itfaiye ekipleri de destek için sevk edilmiştir. Bunun yanı sıra çevre ilçeler ve illerden takviye talebinde bulunulmuştur. Gerekli olması halinde muhtemel bir tahliye için de vatandaşlarımızın misafir edileceği konaklama noktaları belirlenmiştir."

        5 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

        Yalova’nın Armutlu ilçesinde imi ayrı bölgede çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesinin ardından yaklaşık 5 saat sonra kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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