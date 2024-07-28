Yalova'da sahipli köpeğin saldırdığı kişi hafif yaralandı
YALOVA'nın Çiftlikköy ilçesinde sahilde arkadaşıyla şakalaşan gence bölgeden geçen sahipli bir köpek saldırdı.
YALOVA’nın Çiftlikköy ilçesinde sahilde arkadaşıyla şakalaşan gence bölgeden geçen sahipli bir köpek saldırdı. Hafif yaralanan genç panik yaşarken, o anlar cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.
Olay dün saat 2130 sıralarında Yalova'nın Çiftlikköy ilçesine bağlı Sahil Mahallesi'nde meydana geldi. İsmi henüz öğrenilemeyen bir genç, sahilde arkadaşıyla güreş yaptığı sırada, bölgeden geçen sahipli bir köpeğin saldırısına uğradı. Panik yaşayan genç, olayı hafif sıyrıklarla atlatırken köpek, sahibinin araya girmesiyle uzaklaştırıldı.
Öte yandan köpeğin gence saldırma anı cep telefonu kamerasına yansıdı.
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