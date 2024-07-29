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        3 katlı binanın çatı katında çıkan yangın, bitişikteki binaya da sıçradı

        YALOVA'da3 katlı binanın çatı katında çıkan yangın, bitişikteki 4 katlı binaya da sıçradı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.07.2024 - 14:58 Güncelleme: 29.07.2024 - 15:05
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        3 katlı binanın çatı katında çıkan yangın, bitişikteki binaya da sıçradı
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        YALOVA'da3 katlı binanın çatı katında çıkan yangın, bitişikteki 4 katlı binaya da sıçradı. Yangın, itfaiyenin yarım saat süren müdahalesi ile söndürüldü.

        Yangın, saat 13.00 sıralarında Dere Mahallesi Kocaçayır 2'nci Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın çatı katında çıktı. Alevleri fark eden bina sakinleri dışarı çıkarken, ihbarla olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alevler rüzgarın da etkisiyle bitişikteki 4 katlı binaya da sıçradı. Binada yaşayanlar, panikle evlerini terk etti. Duman kentin birçok noktasından görülürken, yangın itfaiye ekipleri tarafından yarım saatte söndürüldü. Binalarda hasar oluşurken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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