3 katlı binanın çatı katında çıkan yangın, bitişikteki binaya da sıçradı

YALOVA'da3 katlı binanın çatı katında çıkan yangın, bitişikteki 4 katlı binaya da sıçradı. Yangın, itfaiyenin yarım saat süren müdahalesi ile söndürüldü.

Yangın, saat 13.00 sıralarında Dere Mahallesi Kocaçayır 2'nci Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın çatı katında çıktı. Alevleri fark eden bina sakinleri dışarı çıkarken, ihbarla olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alevler rüzgarın da etkisiyle bitişikteki 4 katlı binaya da sıçradı. Binada yaşayanlar, panikle evlerini terk etti. Duman kentin birçok noktasından görülürken, yangın itfaiye ekipleri tarafından yarım saatte söndürüldü. Binalarda hasar oluşurken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.