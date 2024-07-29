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        Araç ses sistemine gizlenen 2 bin 688 sentetik hap ele geçirildi

        YALOVA'dauyuşturucu madde ticareti yaptıkları tespit edilen 2'si kadın 4 şüpheli, gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.07.2024 - 16:25 Güncelleme: 29.07.2024 - 16:30
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        Araç ses sistemine gizlenen 2 bin 688 sentetik hap ele geçirildi
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        YALOVA'dauyuşturucu madde ticareti yaptıkları tespit edilen 2'si kadın 4 şüpheli, gözaltına alındı. Operasyonda ayrıca araç ses sistemi içine gizlenmiş 2 bin 688 adet sentetik ecza grubu hap ile 1,93 gram sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi.

        Yalova'da çevre illerden temin ettikleri uyuşturucu maddeleri 'torbacı' olarak tabir edilen satıcılara sattıkları tespit edilen 4 şüpheli, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından takibe alındı. O.S., G.K., Ş.S. ve Y.Y. isimli şüpheliler, minibüsleriyle seyir halindeyken ekipler tarafından durduruldu. 2'si kadın 4 şüpheli gözaltına alınırken, araçta narkotik köpeği 'Gölge' eşliğinde yapılan aramalarda, araç ses sistemleri içerisine özel olarak gizlenmiş vaziyette 2 bin 688 adet sentetik ecza grubu hap ile 1,93 gram sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi. 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan adliyeye sevk edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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