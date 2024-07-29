Araç ses sistemine gizlenen 2 bin 688 sentetik hap ele geçirildi
YALOVA'dauyuşturucu madde ticareti yaptıkları tespit edilen 2'si kadın 4 şüpheli, gözaltına alındı.
YALOVA'dauyuşturucu madde ticareti yaptıkları tespit edilen 2'si kadın 4 şüpheli, gözaltına alındı. Operasyonda ayrıca araç ses sistemi içine gizlenmiş 2 bin 688 adet sentetik ecza grubu hap ile 1,93 gram sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi.
Yalova'da çevre illerden temin ettikleri uyuşturucu maddeleri 'torbacı' olarak tabir edilen satıcılara sattıkları tespit edilen 4 şüpheli, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından takibe alındı. O.S., G.K., Ş.S. ve Y.Y. isimli şüpheliler, minibüsleriyle seyir halindeyken ekipler tarafından durduruldu. 2'si kadın 4 şüpheli gözaltına alınırken, araçta narkotik köpeği 'Gölge' eşliğinde yapılan aramalarda, araç ses sistemleri içerisine özel olarak gizlenmiş vaziyette 2 bin 688 adet sentetik ecza grubu hap ile 1,93 gram sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi. 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan adliyeye sevk edildi.
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