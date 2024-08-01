Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Yalova Haberleri

        Ehliyetsiz sürücünün çarptığı baba ve 4 yaşındaki oğlu öldü; kız çocuğu ise kazaya tanık oldu

        YALOVA'nın Altınova ilçesinde evlerine gitmek üzere yolun karşısına geçmeye çalışan baba Ahmet Yıldız (36) ve elinden tuttuğu 4 yaşındaki oğlu Vahit Yıldız'a, ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil çarptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.08.2024 - 04:31 Güncelleme: 01.08.2024 - 04:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ehliyetsiz sürücünün çarptığı baba ve 4 yaşındaki oğlu öldü; kız çocuğu ise kazaya tanık oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        YALOVA'nın Altınova ilçesinde evlerine gitmek üzere yolun karşısına geçmeye çalışan baba Ahmet Yıldız (36) ve elinden tuttuğu 4 yaşındaki oğlu Vahit Yıldız’a, ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil çarptı. Metrelerce sürüklenen baba ve oğlu olay yerinde hayatını kaybederken, yolun karşısına geçmek için beklerden baba ve kardeşinin ölümüne tanık olan 11 yaşındaki kız çocuğu ise şoka girdi.

        Kaza, gece yarısı İzmit- Yalova karayolunda Altınova ilçesinin Çavuşçiftliği mevkisinde meydana geldi. İzmit’ten Yalova istikametine seyir halinde olan ve hızlı gittiği öne sürülen 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü M.K. yönetimindeki 41 YU 548 plakalı otomobil, evlerine gitmek üzere yolun karşısına geçmeye çalışan baba Ahmet Yıldız (36) ile elinden tuttuğu oğlu Vahit Yıldız’a çarptı. Kazanın şiddetiyle baba ve oğlu metrelerce sürüklendi. Bu sırada yolun başında bekleyen ailenin 11 yaşındaki kız çocuğu ile babası ve kardeşine otomobilin çarptığı kazaya tanık olunca şoka girdi.

        Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine haber vermesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yeni bir kaza olmaması için karayolunda önlem alırken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde baba ve oğlunun hayatını kaybettiği belirledi. Otomobil sürücüsü M.K. ile araçta bulunan 3 kişi ise hafif şekilde yaralandı. Kazaya tanık olan kız çocuğu ile yaralılar sağlık ekibinin yaptığı müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Baba ve oğlunun cenazeleri ise otopsi için Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

        Bu arada kaza nedeniyle Yalova- İzmit karayolunda uzun araç kuyruğu oluştu. Kaza yapan otomobilin çekilmesinin ardından trafik akışı normale döndü. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri ise kazanın olduğu yerin yakınında alt geçit olduğunu, ancak baba ile çocuklarının yoldan karşıya geçmeye çalıştığını belirledi. Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yılmaz'dan açıklamalar
        Yılmaz'dan açıklamalar
        BOTAŞ'tan zam açıklaması
        BOTAŞ'tan zam açıklaması
        Abdüllatif Şener'in oğlu anneannesini öldürdü
        Abdüllatif Şener'in oğlu anneannesini öldürdü
        ABD ve İngiltere İran'ı suçladı
        ABD ve İngiltere İran'ı suçladı
        Galatasaray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri
        Galatasaray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri
        Babasını neden öldürdüğünü açıkladı
        Babasını neden öldürdüğünü açıkladı
        Üç çocuk annesiydi! Evde ölü bulundu
        Üç çocuk annesiydi! Evde ölü bulundu
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        TFF'den mavi kartlı oyuncular için karar!
        TFF'den mavi kartlı oyuncular için karar!
        Haniye suikastına dair neler biliniyor?
        Haniye suikastına dair neler biliniyor?
        Hamas'ın yeni lideri kim olacak?
        Hamas'ın yeni lideri kim olacak?
        İşte Galatasaray'ın McTominay teklifi!
        İşte Galatasaray'ın McTominay teklifi!
        'İsrail'i zorlu günler bekliyor'
        'İsrail'i zorlu günler bekliyor'
        Siyasilerden suikasta tepkiler
        Siyasilerden suikasta tepkiler
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kalleş suikastı lanetliyorum
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kalleş suikastı lanetliyorum
        Jürgen Klopp'tan emeklilik kararı!
        Jürgen Klopp'tan emeklilik kararı!
        Haniye'nin son görüntüleri
        Haniye'nin son görüntüleri
        Sürpriz iddia: 80 milyon Euro!
        Sürpriz iddia: 80 milyon Euro!
        Süper Lig'in logosu ve şampiyonluk kupası değişti
        Süper Lig'in logosu ve şampiyonluk kupası değişti
        Meslektaşları büyük üzüntü içinde
        Meslektaşları büyük üzüntü içinde

        Benzer Haberler

        Yalova'da ehliyetsiz sürücünün çarptığı baba ve oğlu öldü
        Yalova'da ehliyetsiz sürücünün çarptığı baba ve oğlu öldü
        Uzak Doğu'nun minyatür ağaç kültürü Yalova'daki bonsai müzesinde yaşatılıyo...
        Uzak Doğu'nun minyatür ağaç kültürü Yalova'daki bonsai müzesinde yaşatılıyo...
        Yalova'da 2 kişiyi silahla yaralayan zanlı tutuklandı
        Yalova'da 2 kişiyi silahla yaralayan zanlı tutuklandı
        Araç ses sistemine gizlenen 2 bin 688 sentetik hap ele geçirildi
        Araç ses sistemine gizlenen 2 bin 688 sentetik hap ele geçirildi
        Yalova'da panelvanın ses sistemi içerisinde uyuşturucu ele geçirildi
        Yalova'da panelvanın ses sistemi içerisinde uyuşturucu ele geçirildi
        Yalova'da piknik yerinde karşılaştığı tilkiyi eliyle besledi
        Yalova'da piknik yerinde karşılaştığı tilkiyi eliyle besledi