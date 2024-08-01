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        Kazada babasıyla ölen 4 yaşındaki Vahit'e, 15 gün önce de yine ehliyetsiz olan motosikletli çarpmış

        YALOVA'da, yolun karşısına geçerken ehliyetsiz sürücü M.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.08.2024 - 13:43 Güncelleme: 01.08.2024 - 13:45
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        Kazada babasıyla ölen 4 yaşındaki Vahit'e, 15 gün önce de yine ehliyetsiz olan motosikletli çarpmış
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        YALOVA'da, yolun karşısına geçerken ehliyetsiz sürücü M.K.’nin (17) kullandığı otomobilin çarptığı kazada babası Ahmet Yıldız (36) ile birlikte yaşamını yitiren Vahit Yıldız’a (4), 15 gün önce de ehliyetsiz motosikletlinin çarptığı ortaya çıktı. Beyin sarsıntısı geçiren Yıldız’ın hastanede 1 hafta tedavi gördükten sonra taburcu edildiği bildirildi.

        Kaza, Altınova ilçesinde gece yarısı sıralarında meydana geldi. Fatma ve Ahmet Yıldız çifti, hasta olan en büyük çocukları Ayşe Yıldız'ı Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Burada kızlarını muayene ettiren çift, kızları Ayşe ile diğer çocukları Vahit, Aziz (7) ve Raşit (5) ile birlikte evlerine gitmek için yaya olarak yola çıktı. Aile İzmit-Yalova kara yoluna geldiklerinde Fatma Yıldız, 2 çocuğuyla alt geçidi kullanırken, Ahmet Yıldız ise kızı Ayşe ve oğlu Vahit ile yürüyerek caddeden karşıya geçmek istedi. Ayşe Yıldız karşıya geçtikten sonra, elini tuttuğu oğluyla caddede yürüyen Ahmet Yıldız'a, Yalova yönüne giden ve hızlı olduğu öne sürülen ehliyetsiz sürücü M.K. yönetimindeki 41 YU 548 plakalı otomobil çarptı. Baba ve oğlu hayatını kaybetti, kazaya tanık olan Ayşe Yıldız ise fenalık geçirdi. Alt geçitten çıktığında eşi ve oğlunu yerde hareketsiz yatarken gören Fatma Yıldız, gözyaşlarını tutamadı.

        Kazada, aracında 3 arkadaşı olan sürücü M.K. ise hafif yaralandı. M.K. hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı.

        Kazada yaşamını yitiren Vahit Yıldız'ın, Yalova'da 15 gün önce de ehliyetsiz sürücünün kullandığı motosikletin çarptığı ortaya çıktı. Hastaneye kaldırılan Yıldız’ın beyin sarsıntısı geçirdiği ve 1 hafta tedavi gördükten sonra taburcu edildiği bildirildi.

        Baba ve oğlunun cenazelerinin, Şanlıurfa'da toprağa verileceği belirtilirken, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’nın kazaya ilişkin başlattığı soruşturma sürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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