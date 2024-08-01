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        Kazada babasıyla ölen 4 yaşındaki Vahit'e, 15 gün önce de yine ehliyetsiz olan motosikletli çarpmış (2)

        KAZAGÜVENLİK KAMEARASINDAYalova'da kazada yaşamını yitiren Ahmet Yıldız ile oğlu Vahit Yıldız ve diğer aile bireylerinin, hastaneden minibüsle döndükleri belirtildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.08.2024 - 16:09 Güncelleme: 01.08.2024 - 16:15
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        Kazada babasıyla ölen 4 yaşındaki Vahit'e, 15 gün önce de yine ehliyetsiz olan motosikletli çarpmış (2)
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        KAZAGÜVENLİK KAMEARASINDA

        Yalova'da kazada yaşamını yitiren Ahmet Yıldız ile oğlu Vahit Yıldız ve diğer aile bireylerinin, hastaneden minibüsle döndükleri belirtildi.

        Bu arada kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, ailenin minibüsten indiği, Fatma Yıldız ve 2 çocuğu alt geçidi kullanırken, kızı Ayşe’nin koşarak karşıya geçtiği görüldü. Arkasından gelen Ahmet Yıldız ile oğlu Vahit Yıldız’a otomobilin çarptığı, Ayşe Yıldız’ın ise panik halinde koştuğu görüntülerde yer aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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