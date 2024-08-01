Kazada babasıyla ölen 4 yaşındaki Vahit'e, 15 gün önce de yine ehliyetsiz olan motosikletli çarpmış (2)
KAZAGÜVENLİK KAMEARASINDAYalova'da kazada yaşamını yitiren Ahmet Yıldız ile oğlu Vahit Yıldız ve diğer aile bireylerinin, hastaneden minibüsle döndükleri belirtildi.
KAZAGÜVENLİK KAMEARASINDA
Yalova'da kazada yaşamını yitiren Ahmet Yıldız ile oğlu Vahit Yıldız ve diğer aile bireylerinin, hastaneden minibüsle döndükleri belirtildi.
Bu arada kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, ailenin minibüsten indiği, Fatma Yıldız ve 2 çocuğu alt geçidi kullanırken, kızı Ayşe’nin koşarak karşıya geçtiği görüldü. Arkasından gelen Ahmet Yıldız ile oğlu Vahit Yıldız’a otomobilin çarptığı, Ayşe Yıldız’ın ise panik halinde koştuğu görüntülerde yer aldı.
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