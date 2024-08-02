Otomobiliyle çarptığı baba- oğulun ölümüne neden olan ehliyetsiz sürücü, tutuklandı

YALOVA'nın Altınova ilçesinde, otomobille Ahmet Yıldız (36) ile 4 yaşındaki oğlu Vahit Yıldız'a çarparak ölümüne neden olan ehliyetsiz sürücü M.K. (17), tutuklandı. M.K.'nın verdiği ifadesinde, "Karanlık noktada önüme çıktılar. Kazadan sonra olayı fark ettim. Ben çarptığımda yaşıyorlardı. Arkadan gelen TIR da onlara çarptı" dedi.

Kaza, geçen çarşamba gecesi Altınova ilçesinde meydana geldi. Fatma ve Ahmet Yıldız çifti, hasta olan en büyük çocukları Ayşe Yıldız'ı (11) Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Burada çocuklarını muayene ettiren çift, kızları Ayşe ile diğer çocukları Vahit, Aziz (7) ve Raşit (5) ile birlikte evlerine gitmek için minibüse bindi. Aile, İzmit- Yalova karayoluna geldiklerinde minibüsten indi. Caddenin karşısına geçmek için Fatma Yıldız 2 çocuğuyla altgeçidi kullanırken, Ahmet Yıldız ise kızı Ayşe ve oğlu Vahit ise altgeçidi kullanmadı. Ayşe Yıldız karşıya geçtikten sonra, elini tuttuğu oğluyla caddede koşan Ahmet Yıldız'a, Yalova yönüne giden ve hızlı olduğu öne sürülen ehliyetsiz sürücü M.K.'nın kullandığı 41 YU 548 plakalı otomobil çarptı. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, baba Ahmet Yıldız ve oğlu Vahit Yıldız'ın hayatını kaybettiğini belirledi.