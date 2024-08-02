Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Yalova Haberleri

        Otomobiliyle çarptığı baba- oğulun ölümüne neden olan ehliyetsiz sürücü, tutuklandı

        YALOVA'nın Altınova ilçesinde, otomobille Ahmet Yıldız (36) ile 4 yaşındaki oğlu Vahit Yıldız'a çarparak ölümüne neden olan ehliyetsiz sürücü M.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.08.2024 - 18:57 Güncelleme: 02.08.2024 - 19:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Otomobiliyle çarptığı baba- oğulun ölümüne neden olan ehliyetsiz sürücü, tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        YALOVA'nın Altınova ilçesinde, otomobille Ahmet Yıldız (36) ile 4 yaşındaki oğlu Vahit Yıldız'a çarparak ölümüne neden olan ehliyetsiz sürücü M.K. (17), tutuklandı. M.K.'nın verdiği ifadesinde, "Karanlık noktada önüme çıktılar. Kazadan sonra olayı fark ettim. Ben çarptığımda yaşıyorlardı. Arkadan gelen TIR da onlara çarptı" dedi.

        Kaza, geçen çarşamba gecesi Altınova ilçesinde meydana geldi. Fatma ve Ahmet Yıldız çifti, hasta olan en büyük çocukları Ayşe Yıldız'ı (11) Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Burada çocuklarını muayene ettiren çift, kızları Ayşe ile diğer çocukları Vahit, Aziz (7) ve Raşit (5) ile birlikte evlerine gitmek için minibüse bindi. Aile, İzmit- Yalova karayoluna geldiklerinde minibüsten indi. Caddenin karşısına geçmek için Fatma Yıldız 2 çocuğuyla altgeçidi kullanırken, Ahmet Yıldız ise kızı Ayşe ve oğlu Vahit ise altgeçidi kullanmadı. Ayşe Yıldız karşıya geçtikten sonra, elini tuttuğu oğluyla caddede koşan Ahmet Yıldız'a, Yalova yönüne giden ve hızlı olduğu öne sürülen ehliyetsiz sürücü M.K.'nın kullandığı 41 YU 548 plakalı otomobil çarptı. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, baba Ahmet Yıldız ve oğlu Vahit Yıldız'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

        ​Kazada yaşamını yitiren talihsiz çocuğun, 15 gün önce, yine ehliyeti bulunmayan sürücünün kullandığı motosikletin çarpması sonucu ağır yaralanıp hastanede tedavi gördüğü öğrenildi.

        'KARANLIK NOKTADA ÇARPTIM'

        Kazada hafif yaralanan sürücü M.K., taburcu edildikten sonra gözaltına alındı. Polise verdiği ifadesinde, otomobili ile seyir halindeyken, Ahmet Yıldız ve oğluna karanlık bir noktada çarptığını söyleyen M.K., "Çarptıktan sonra kaza yaptığımı anladım. Baba ve oğlu o anda yaşıyordu. Arkadan gelen TIR da onlara çarptı" dedi. Mahkemeye çıkartılan M.K., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yangın söndürme helikopteri göle düştü!
        Yangın söndürme helikopteri göle düştü!
        Instagram'a erişim engeline yönelik ilk açıklama
        Instagram'a erişim engeline yönelik ilk açıklama
        Instagram'a erişim engeli
        Instagram'a erişim engeli
        Instagram kapatıldı, fenomenler endişeli!
        Instagram kapatıldı, fenomenler endişeli!
        Instagram'ın engellenmesi dünyada yankı uyandırdı!
        Instagram'ın engellenmesi dünyada yankı uyandırdı!
        Türkiye engellenen Instagram'ın zirvesiydi!
        Türkiye engellenen Instagram'ın zirvesiydi!
        IOC'nin kararı tartışma yarattı
        IOC'nin kararı tartışma yarattı
        6 yaşındaki çocuğa işkence: Babaanne ve baba gözaltında
        6 yaşındaki çocuğa işkence: Babaanne ve baba gözaltında
        Temel kazısında bulundu! Çalışmalar durduruldu
        Temel kazısında bulundu! Çalışmalar durduruldu
        Yusuf Dikeç akımı başladı
        Yusuf Dikeç akımı başladı
        Yusuf Dikeç Japonya’da fenomen oldu
        Yusuf Dikeç Japonya’da fenomen oldu
        Tarihi takasın perde arkası
        Tarihi takasın perde arkası
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        Genco Erkal'a veda
        Genco Erkal'a veda
        Haniye için Doha'da cenaze töreni
        Haniye için Doha'da cenaze töreni
        Haniye için Ayasofya'da gıyabi cenaze namazı
        Haniye için Ayasofya'da gıyabi cenaze namazı
        Türkiye ve İsrail arasında 'yas' krizi
        Türkiye ve İsrail arasında 'yas' krizi
        Emeklilikte ikinci dalga
        Emeklilikte ikinci dalga
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Para harcamadan mutfağınızı nasıl yenilersiniz?
        Para harcamadan mutfağınızı nasıl yenilersiniz?

        Benzer Haberler

        Yalova'da ölen peçeli baykuşun yavruları rehabilitasyonun ardından doğaya s...
        Yalova'da ölen peçeli baykuşun yavruları rehabilitasyonun ardından doğaya s...
        GÜNCELLEME 2 - Yalova'da ehliyetsiz sürücünün çarptığı baba ve oğlu öldü
        GÜNCELLEME 2 - Yalova'da ehliyetsiz sürücünün çarptığı baba ve oğlu öldü
        Kazada babasıyla ölen 4 yaşındaki Vahit'e, 15 gün önce de yine ehliyetsiz o...
        Kazada babasıyla ölen 4 yaşındaki Vahit'e, 15 gün önce de yine ehliyetsiz o...
        Yalova'da uyuşturucu şüphelisi gözaltına alındı
        Yalova'da uyuşturucu şüphelisi gözaltına alındı
        Kazada babasıyla ölen 4 yaşındaki Vahit'e, 15 gün önce de yine ehliyetsiz o...
        Kazada babasıyla ölen 4 yaşındaki Vahit'e, 15 gün önce de yine ehliyetsiz o...
        Çiftlikköy Kaymakamı Ali Ada görevine başladı
        Çiftlikköy Kaymakamı Ali Ada görevine başladı