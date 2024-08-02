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        Yalova'da işçilerin bulunduğu platform koptu: 2 ölü

        YALOVA'da bulunan Beşiktaş tersanesinde çalışan Doğanay Kurt (22) ve Mehmet Kesik (33), bakım ve boya yapmak için bindiği insan kaldırma platformunun kopması sonucu metrelerce yüksekten düşerek yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.08.2024 - 19:06 Güncelleme: 02.08.2024 - 19:10
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        Yalova'da işçilerin bulunduğu platform koptu: 2 ölü
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        YALOVA'da bulunan Beşiktaş tersanesinde çalışan Doğanay Kurt (22) ve Mehmet Kesik (33), bakım ve boya yapmak için bindiği insan kaldırma platformunun kopması sonucu metrelerce yüksekten düşerek yaşamını yitirdi. 

        Olay, saat 17.00 sıralarında Altınova ilçesinde bulunan Beşiktaş Tersanesinde meydana geldi. Bakım ve boya yapmak için insan kaldırma platformuna binen 2 işçinin bulunduğu sepet, henüz bilinmeyen nedenle metrelerce yükseklikten düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Doğanay Kurt ve Mehmet Kesik'e olay yerinde dakikalarca kalp masajı yaptı. Talihsiz işçiler, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. 

        İşçilerin cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. 

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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