Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Yalova Haberleri

        Yalova'da tersanede 2 işçinin ölümüne ilişkin bakanlık müfettiş görevlendirdi

        YALOVA'da dün, tersanede bakım ve boya yapmak için bindikleri insan kaldırma platformunun kopması sonucu metrelerce yüksekten düşen Doğanay Kurt (22) ve Mehmet Kesik'in (33) ölümüyle soruşturma sürerken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı konuyla ilgili inceleme yapması için müfettiş görevlendirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.08.2024 - 14:36 Güncelleme: 03.08.2024 - 14:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yalova'da tersanede 2 işçinin ölümüne ilişkin bakanlık müfettiş görevlendirdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        YALOVA'da dün, tersanede bakım ve boya yapmak için bindikleri insan kaldırma platformunun kopması sonucu metrelerce yüksekten düşen Doğanay Kurt (22) ve Mehmet Kesik’in (33) ölümüyle soruşturma sürerken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı konuyla ilgili inceleme yapması için müfettiş görevlendirdi.

        Altınova ilçesindeki Beşiktaş Tersanesi'nde, dün saat 17.00 sıralarında, bakım ve boya işleri yapan Doğanay Kurt ile Mehmet Kesik’in bindikleri insan kaldırma platformu, metrelerce yüksekten düştü. İşçiler, ihbar üzerine adrese sevk edilen sağlıkçıların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Savcılık incelemesinden sonra Kurt ve Kesik'in cansız bedenleri, Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otopsisi yapılan cenazeler, ailelerine teslim edildi.

        Askere gitmek için hazırlık yaptığı belirtilen Doğanay Kurt'un Samsun'da, Mehmet Kesik'in ise cenazesi Şanlıurfa'da toprağa verilecek.

        Öte yandan; işçilerin ölümüyle ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatırken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın konuyla ilgili inceleme yapması için müfettiş görevlendirdiği bildirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İran'dan Haniye mesajı: En şiddetli cevap verilecek
        İran'dan Haniye mesajı: En şiddetli cevap verilecek
        Cihangir'de 3 kadına saldırı: 2 şüpheli gözaltında
        Cihangir'de 3 kadına saldırı: 2 şüpheli gözaltında
        Yüzmede Olimpiyat tarihimizin ilk finali
        Yüzmede Olimpiyat tarihimizin ilk finali
        Ersu Şaşma finalde
        Ersu Şaşma finalde
        Paris neden daha az maliyetli?
        Paris neden daha az maliyetli?
        33 bin nüfuslu Erdek’te 350 bin tatilci
        33 bin nüfuslu Erdek’te 350 bin tatilci
        İşte dev derbinin 11'leri!
        İşte dev derbinin 11'leri!
        Skylla grubu heykelleri bulundu
        Skylla grubu heykelleri bulundu
        Ünlülerin son tatil paylaşımları
        Ünlülerin son tatil paylaşımları
        Böcek ilacı 9 kişiyi zehirledi
        Böcek ilacı 9 kişiyi zehirledi
        Deprem Bilgi Sistemi uygulamasına yeni özellik
        Deprem Bilgi Sistemi uygulamasına yeni özellik
        Çekim öncesi enerji depoladı
        Çekim öncesi enerji depoladı
        354 milyon kişinin kâbusu! Her gün 3 bin 500 kişi hayattan kopuyor
        354 milyon kişinin kâbusu! Her gün 3 bin 500 kişi hayattan kopuyor
        12 çocuğu ve karmaşık ilişkileri
        12 çocuğu ve karmaşık ilişkileri
        Milliler, Şampiyonlar Ligi'ne
        Milliler, Şampiyonlar Ligi'ne
        Emeklilik dilekçesinde merak edilen soru
        Emeklilik dilekçesinde merak edilen soru
        Dünya bu takası konuşuyor! İşte takas edilen o isimler
        Dünya bu takası konuşuyor! İşte takas edilen o isimler
        Para biriktiren mışıl mışıl uyuyor
        Para biriktiren mışıl mışıl uyuyor
        İflah olmaz kötümserler
        İflah olmaz kötümserler
        Depresyona karşı Çaykovski
        Depresyona karşı Çaykovski

        Benzer Haberler

        Yalova'da dükkandan para çalarken güvenlik kamerasınca görüntülenen hırsız...
        Yalova'da dükkandan para çalarken güvenlik kamerasınca görüntülenen hırsız...
        Yalova'da işçilerin bulunduğu platform koptu: 2 ölü
        Yalova'da işçilerin bulunduğu platform koptu: 2 ölü
        Yalova'da tersanede, sepet platformuyla birlikte yüksekten düşen 2 işçi yaş...
        Yalova'da tersanede, sepet platformuyla birlikte yüksekten düşen 2 işçi yaş...
        Otomobiliyle çarptığı baba- oğulun ölümüne neden olan ehliyetsiz sürücü, tu...
        Otomobiliyle çarptığı baba- oğulun ölümüne neden olan ehliyetsiz sürücü, tu...
        Yalova'da ölen peçeli baykuşun yavruları rehabilitasyonun ardından doğaya s...
        Yalova'da ölen peçeli baykuşun yavruları rehabilitasyonun ardından doğaya s...
        GÜNCELLEME 2 - Yalova'da ehliyetsiz sürücünün çarptığı baba ve oğlu öldü
        GÜNCELLEME 2 - Yalova'da ehliyetsiz sürücünün çarptığı baba ve oğlu öldü