Yalova'da orman yangını (2)

1UÇAK, 2 HELİKOPTER HAVADAN MÜDAHALE EDİYOR

Yalova'nın Armutlu ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor. Yalova Valiliği'nden yapılan açıklamada, söndürme çalışmalarına 1 uçak ve 2 helikopterin de katıldığı kaydedilerek, "Bugün, saat 13.30 sularında Armutlu ilçemiz Hayriye köyü Sultaniye mezrası üstünde yangın olduğu ihbarı üzerine İl AFAD Müdürlüğümüzce Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında görevli olan bütün gruplar Koordinasyon Merkezi'ne çağrılarak yangına koordineli bir şekilde müdahale edilmeye başlanmıştır. Hızlı bir şekilde yangın bölgesine giden ekiplerimiz yangına; 1 yangın söndürme uçağı, 2 yangın söndürme helikopteri, 10 itfaiye aracı, 4 su tankeri, 3 arama kurtarma aracı ile birlikte müdahale etmektedir. Ayrıca çevre il ve ilçelerde bulunan arama kurtarma ve itfaiye ekipleri de müdahale için çağırılmıştır" ifadelerine yer verildi.