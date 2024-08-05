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        Yalova'da orman yangını (2)

        1UÇAK, 2 HELİKOPTER HAVADAN MÜDAHALE EDİYORYalova'nın Armutlu ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.08.2024 - 17:40 Güncelleme: 05.08.2024 - 17:40
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        Yalova'da orman yangını (2)
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        1UÇAK, 2 HELİKOPTER HAVADAN MÜDAHALE EDİYOR

        Yalova'nın Armutlu ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor. Yalova Valiliği'nden yapılan açıklamada, söndürme çalışmalarına 1 uçak ve 2 helikopterin de katıldığı kaydedilerek, "Bugün, saat 13.30 sularında Armutlu ilçemiz Hayriye köyü Sultaniye mezrası üstünde yangın olduğu ihbarı üzerine İl AFAD Müdürlüğümüzce Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında görevli olan bütün gruplar Koordinasyon Merkezi'ne çağrılarak yangına koordineli bir şekilde müdahale edilmeye başlanmıştır. Hızlı bir şekilde yangın bölgesine giden ekiplerimiz yangına; 1 yangın söndürme uçağı, 2 yangın söndürme helikopteri, 10 itfaiye aracı, 4 su tankeri, 3 arama kurtarma aracı ile birlikte müdahale etmektedir. Ayrıca çevre il ve ilçelerde bulunan arama kurtarma ve itfaiye ekipleri de müdahale için çağırılmıştır" ifadelerine yer verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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