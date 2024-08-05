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        Yalova'da orman yangını (3)

        KONTROLALTINA ALINDIYalova'nın Armutlu ilçesinde saat 14.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.08.2024 - 19:38 Güncelleme: 05.08.2024 - 19:40
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        Yalova'da orman yangını (3)
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        KONTROLALTINA ALINDI

        Yalova'nın Armutlu ilçesinde saat 14.30 sıralarında çıkan orman yangını 3 uçak, 4 helikopter, 76 araç, 194 personel ile 5 saatte kontrol altına alınıp, söndürülürken, Bölgede, soğutma çalışmaları devam ediyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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