Yalova'da orman yangını (3)

Yalova'nın Armutlu ilçesinde saat 14.30 sıralarında çıkan orman yangını 3 uçak, 4 helikopter, 76 araç, 194 personel ile 5 saatte kontrol altına alınıp, söndürülürken, Bölgede, soğutma çalışmaları devam ediyor.

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