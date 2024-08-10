Yalova'da uyuşturucuya 5 gözaltı
YALOVA'da uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.
YALOVA'da uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Yalova Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 5 şüphelinin uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Teknik ve fiziki takip başlatan ekipler, B.Ö., E.M., F.A., M.N.İ. ve C.B.'yi takibe aldı. Şüphelilerin, 8 Ağustos Perşembe günü adreslerine baskın yapıldı. Baskında B.Ö., E.M., F.A., M.N.İ ve C.B. gözaltına alınırken, şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise 49 paket satışa hazır vaziyette 33,05 gram metamfetamin maddesi, 3 paket halinde 3,31 gram skunk maddesi, 5 adet sentetik ecza, 1 hassas terazi, 1 kurusıkı tabanca ve 7 dolu fişek ile 17 adet uyuşturucu madde paketleme materyali ele geçirildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.
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