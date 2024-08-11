Mangal ateşinden çıkan yangında 3 katlı bina alev alev yandı

Yangın, saat 23.00 sıralarında Esenköy ilçesinde bulunan 3 katlı bir binanın çatı katında çıktı. İddiaya göre, binanın çatı katındaki balkonda yakılan mangal ateşi çatıya sıçradı. Rüzgarın da etkisiyle alevler hızla büyüdü. Komşuların ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesinin ardından kontrol altına alınarak söndürülürken, bina kullanılamaz hale geldi.

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