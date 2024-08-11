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        Mangal ateşinden çıkan yangında 3 katlı bina alev alev yandı

        YALOVA'da, 3 katlı binanın çatı katında mangal ateşi yakıldığı sırada yangın çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.08.2024 - 03:03 Güncelleme: 11.08.2024 - 03:05
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        Mangal ateşinden çıkan yangında 3 katlı bina alev alev yandı
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        YALOVA'da, 3 katlı binanın çatı katında mangal ateşi yakıldığı sırada yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınıp, söndürülürken, bina kullanılamaz hale geldi.

        Yangın, saat 23.00 sıralarında Esenköy ilçesinde bulunan 3 katlı bir binanın çatı katında çıktı. İddiaya göre, binanın çatı katındaki balkonda yakılan mangal ateşi çatıya sıçradı. Rüzgarın da etkisiyle alevler hızla büyüdü. Komşuların ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesinin ardından kontrol altına alınarak söndürülürken, bina kullanılamaz hale geldi.

        Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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