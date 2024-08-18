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        Yalova'da zeytinlik yangını

        YALOVA'nın Armutlu ilçesinde zeytinlikte çıkan yangın, vatandaşların da desteğiyle ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.08.2024 - 16:20 Güncelleme: 18.08.2024 - 16:25
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        Yalova'da zeytinlik yangını
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        YALOVA'nın Armutlu ilçesinde zeytinlikte çıkan yangın, vatandaşların da desteğiyle ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

        Yalova'nın Armutlu ilçesine bağlı Fıstıklı köyünde zeytinlikte, saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Ormana yakın bölgedeki yangın büyürken, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. Bölgeye çok sayıda Orman İşletme Müdürlüğü ve İtfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler alevlere müdahale ederken, vatandaşlar da traktörlerine bağladıkları su tankerleri ile çalışmalara destek oldu. Yaklaşık 1 saatlik müdahalenin ardından yangın, tamamen söndürüldü.

        Galeri
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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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