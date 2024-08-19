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        Akrobasi hareketleri yaparken bacağına bisiklet ayaklığı saplandı

        YALOVA'da bisikletiyle parkta akrobasi hareketler yaparken bacağına bisikletin ayaklığı saplanan Emirhan Akdeniz'i (20) itfaiye ekipleri kurtardı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.08.2024 - 02:24 Güncelleme: 19.08.2024 - 02:30
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        Akrobasi hareketleri yaparken bacağına bisiklet ayaklığı saplandı
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        YALOVA'da bisikletiyle parkta akrobasi hareketler yaparken bacağına bisikletin ayaklığı saplanan Emirhan Akdeniz'i (20) itfaiye ekipleri kurtardı. Hastaneye kaldırılan yaralının durumunun iyi olduğu belirtildi.

        Olay, gece yarısı Gazipaşa Caddesi'nde bulunan bir parkta meydana geldi. Parkta arkadaşıyla birlikte akrobasi hareketleri yapan Emirhan Akdeniz’in bacağına bisiklet ayaklığı saplandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, bisiklet ayaklığını keserken sağlık ekipleri Akdeniz'e olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Ardından hastaneye kaldırılan Emirhan Akdeniz'in durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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