Akrobasi hareketleri yaparken bacağına bisiklet ayaklığı saplandı

Olay, gece yarısı Gazipaşa Caddesi'nde bulunan bir parkta meydana geldi. Parkta arkadaşıyla birlikte akrobasi hareketleri yapan Emirhan Akdeniz’in bacağına bisiklet ayaklığı saplandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, bisiklet ayaklığını keserken sağlık ekipleri Akdeniz'e olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Ardından hastaneye kaldırılan Emirhan Akdeniz'in durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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