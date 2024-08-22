Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Yalova Haberleri

        Son nikahı kızına kıydı; 'Gelin hanım' diye hitap etti, cübbesini çıkarınca 'kızım' diyerek sarıldı

        YALOVA'nın Taşköprü Belediyesi'nde 31 yıldır nikah memuru olarak çalışan Azim Hüseyin Tanrıkulu (60), son nikahını kızı Ayfer Sarıkaya'ya (20) kıydı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.08.2024 - 10:35 Güncelleme: 22.08.2024 - 10:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Son nikahı kızına kıydı; 'Gelin hanım' diye hitap etti, cübbesini çıkarınca 'kızım' diyerek sarıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        YALOVA'nın Taşköprü Belediyesi'nde 31 yıldır nikah memuru olarak çalışan Azim Hüseyin Tanrıkulu (60), son nikahını kızı Ayfer Sarıkaya'ya (20) kıydı. Evlilik cüzdanını kızına verip, 'Gelin hanım' diyerek hitap eden Tanrıkulu, cübbesini çıkardıktan sonra Sarıkaya'ya sarıldı. Tanrıkulu, "Bu tören, benim 31 yıllık nikah memurluğumun jübilesi oldu" dedi.

        Çiftlikköy ilçesine bağlı Taşköprü Belediyesi'nde 31 yıldır nikah memuru olarak görev yapan 3 çocuk babası Azim Hüseyin Tanrıkulu, son nikahını Furkan Sarıkaya ile evlenen kızı Ayfer Sarıkaya'ya kıydı. Evlilik cüzdanını kızına veren Tanrıkulu, 'Gelin hanım' diye hitap ettiği Ayfer Sarıkaya'ya, nikah sonrası cübbesini çıkartıp, 'Kızım' diyerek sarıldı.

        'CÜBBEMİZİ ÇIKARTINCA NORMALE DÖNERİZ'

        Nikah sırasında duygu dolu anlar yaşayan Azim Hüseyin Tanrıkulu, "Bu zamana kadar 5 bine yakın nikah kıydım. Bunların arasında boşananların sayısı 7'yi geçmez. Bazı sorumluluklarımız var. Törende, kalıplaşmış sözlerin dışına çıkamayız. Mesela çifte 'Gelin hanım', 'Damat bey' diye hitap etmek zorundayız. Cübbemizi çıkartınca normale döneriz. Ayfer'in mutlu günü, benim için çok önemli ve özeldi. Resmiyet içinde nikahı kıydıktan sonra cübbemi çıkartıp, kendisine 'Kızım' diyerek sarıldım. Duygulanmaması için gözüne bakmamaya çalıştım ama yine ağladı. Ellerimi öptüler. Birlikte günün anısına fotoğraflar çektirdik. Bu tören, benim 31 yıllık nikah memurluğumun jübilesi oldu. Artık belediyede başka birimde görev yapacağım" dedi.

        Nikah tamamlandığında gözyaşlarını tutamayan Ayfer Sarıkaya ise "Nikahımı babam kıydığı için çok mutluyum. Duygu dolu anlar yaşadık. Benim için 'evet' demek çok zordu. 'Evet' derken hiç bu kadar zorlanmamıştım hayatımda" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'da gasp dehşeti: Yumruklu, tekmeli ve sopalı saldırı
        İstanbul'da gasp dehşeti: Yumruklu, tekmeli ve sopalı saldırı
        Vaniköy'deki villa inşaatına inceleme
        Vaniköy'deki villa inşaatına inceleme
        Ankara'daki orman yangını Bolu'ya sıçradı: Alevler 2. günde kontrol altına alındı
        Ankara'daki orman yangını Bolu'ya sıçradı: Alevler 2. günde kontrol altına alındı
        Mobil hatta skandal güvenlik açığı
        Mobil hatta skandal güvenlik açığı
        Beşiktaş, Lugano ile karşılaşacak
        Beşiktaş, Lugano ile karşılaşacak
        Obama, Clinton, Pelosi... Demokratların coşkulu kongresi
        Obama, Clinton, Pelosi... Demokratların coşkulu kongresi
        Young Boys - Galatasaray maçı yazar yorumları
        Young Boys - Galatasaray maçı yazar yorumları
        Trump mitinginde kurşun geçirmez cam önlemi
        Trump mitinginde kurşun geçirmez cam önlemi
        Aile hekiminin uyarısı hayat kurtardı!
        Aile hekiminin uyarısı hayat kurtardı!
        Reha Muhtar'ın oğlundan açıklama
        Reha Muhtar'ın oğlundan açıklama
        Yine ipten aldı!
        Yine ipten aldı!
        Fotoğraftaki gizli nesneleri görebiliyor musunuz?
        Fotoğraftaki gizli nesneleri görebiliyor musunuz?
        Çeşme-Bodrum dertli, Antalya'da yüzler gülüyor
        Çeşme-Bodrum dertli, Antalya'da yüzler gülüyor
        Andrew Tate, Romanya’da tekrar gözaltına alındı
        Andrew Tate, Romanya’da tekrar gözaltına alındı
        İtalya'da batan lüks yatta can kaybı 6'ya yükseldi
        İtalya'da batan lüks yatta can kaybı 6'ya yükseldi
        Meteoroloji'den bu bölgeler için sağanak uyarısı!
        Meteoroloji'den bu bölgeler için sağanak uyarısı!
        Konkordatolu işyerinde işçinin hakları
        Konkordatolu işyerinde işçinin hakları
        16 yaşındaki çocuğu darbeden 6 kişi tutuklandı
        16 yaşındaki çocuğu darbeden 6 kişi tutuklandı
        Kadıköy'deki müzisyen cinayetinde yeni detaylar: Görüntüler ile gözaltına alınan 2 şüphelinin ifadesi ortaya çıktı
        Kadıköy'deki müzisyen cinayetinde yeni detaylar: Görüntüler ile gözaltına alınan 2 şüphelinin ifadesi ortaya çıktı
        Eşiyle tatilde
        Eşiyle tatilde

        Benzer Haberler

        Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Şamlıoğlu, Yalova'da konuştu:
        Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Şamlıoğlu, Yalova'da konuştu:
        Akrobasi hareketleri yaparken bacağına bisiklet ayaklığı saplandı
        Akrobasi hareketleri yaparken bacağına bisiklet ayaklığı saplandı
        Yalova'da zeytinlik yangını
        Yalova'da zeytinlik yangını
        Yalova'da, Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler anıldı
        Yalova'da, Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler anıldı
        Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler Yalova'da anıldı
        Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler Yalova'da anıldı
        Yalova Valisi Kaya: 17 Ağustos sadece doğal afetin değil, milletimizin day...
        Yalova Valisi Kaya: 17 Ağustos sadece doğal afetin değil, milletimizin day...