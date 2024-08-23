Deniz simidiyle yüzerken 700 metre açığa sürüklenen çocuğu cankurtaranlar kurtardı (2)

'CANKURTARANLARIMIZI TEBRİK EDİYORUM'

Yalova'nın Altınova ilçesinde deniz simidiyle kıyıdan 700 metre açığa sürüklenen çocuk, cankurtaranlar tarafından tekneyle kurtarıldı. Yaşanan olay sonrasında cankurtaran ekibinde yer alan Tuncay Arslanalp, Ensar Baltacı ve Özgür Palaşoğlu’nu ziyaret eden Altınova Belediye Başkanı Yasemin Fazlaca, görevlileri tebrik ederek, "Bu olayda da kıyı şeritlerinde cankurtaranlarımızın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anlamış olduk. Ben aileye bir kez daha geçmiş olsun diyor, Altınova’nın yiğit evlatları olan cankurtaranlarımızı tebrik ediyorum" dedi.