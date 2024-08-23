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        Deniz simidiyle yüzerken 700 metre açığa sürüklenen çocuğu cankurtaranlar kurtardı (2)

        'CANKURTARANLARIMIZI TEBRİK EDİYORUM'Yalova'nın Altınova ilçesinde deniz simidiyle kıyıdan 700 metre açığa sürüklenen çocuk, cankurtaranlar tarafından tekneyle kurtarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.08.2024 - 19:38 Güncelleme: 23.08.2024 - 19:40
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        Deniz simidiyle yüzerken 700 metre açığa sürüklenen çocuğu cankurtaranlar kurtardı (2)
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        'CANKURTARANLARIMIZI TEBRİK EDİYORUM'

        Yalova'nın Altınova ilçesinde deniz simidiyle kıyıdan 700 metre açığa sürüklenen çocuk, cankurtaranlar tarafından tekneyle kurtarıldı. Yaşanan olay sonrasında cankurtaran ekibinde yer alan Tuncay Arslanalp, Ensar Baltacı ve Özgür Palaşoğlu’nu ziyaret eden Altınova Belediye Başkanı Yasemin Fazlaca, görevlileri tebrik ederek, "Bu olayda da kıyı şeritlerinde cankurtaranlarımızın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anlamış olduk. Ben aileye bir kez daha geçmiş olsun diyor, Altınova’nın yiğit evlatları olan cankurtaranlarımızı tebrik ediyorum" dedi.

        '1 DAKİKA 39 SANİYEDE AİLESİNE TESLİM ETTİK'

        Yaşanan kurtarma çalışmasını anlatan cankurtaran Tuncay Arslanalp, "Dünkü yaşanan olayda, 6 yaşlarındaki erkek çocuğunun ters rüzgara kapılmasıyla beraber olayı gördüğümüz anda hemen duruma müdahale edip çocuğu kurtardık. 1 dakika 39 saniye gibi çok kısa sürede küçük çocuğu kurtarıp ailesine sağ salim ailesine teslim ettik. Bu konuda çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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