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        Yalova'da kanoyla denize açılan 2 arkadaş kayboldu

        YALOVA'nın Armutlu ilçesinde kanoyla denize açılan Yücel C.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.08.2024 - 10:57 Güncelleme: 26.08.2024 - 11:00
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        Yalova'da kanoyla denize açılan 2 arkadaş kayboldu
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        YALOVA’nın Armutlu ilçesinde kanoyla denize açılan Yücel C. (28) ile Hüseyin P. (32) kayboldu. Sahil güvenlik, deniz polisi ve AFAD ekipleri bölgede arama kurtarma çalışması başlattı.

        Tersanede çalışan 4 arkadaş, denize girmek için dün öğleden sonra Armutlu ilçesi Dereağzı mevkisine geldi. Burada, arkadaşlarıyla bir süre yüzen Yücel C. ile Hüseyin P., kano kiralayarak denize açıldı. Bozburun mevkisine ilerledikleri öğrenilen Yücel C. ile Hüseyin P., bindikleri kano ile Tavşantepe bölgesinde kayboldu. Geri dönemeyen gençlerden biri telefon ile sahildeki arkadaşlarını arayıp yardım istedi. Bunun üzerine arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sahil güvenlik ve deniz polisi sevk edildi. Ekipler, 4 bot ve 1 helikopterle Yücel C. ile Hüseyin P.'yi arama çalışmalarına başladı.

        Denizden ve havadan yapılan aramalarda Yücel C. ile Hüseyin P.'nin kanosu bulundu. Kayıp 2 arkadaşı arama çalışmaları ise devam ediyor.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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