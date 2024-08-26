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        Haberler Yerel Haberler Yalova Haberleri

        Haber için giden DHA muhabirine saldırı

        YALOVA'nın Armutlu ilçesinde dün kanoyla denize açılan Hüseyin P.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.08.2024 - 20:18 Güncelleme: 26.08.2024 - 20:20
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        Haber için giden DHA muhabirine saldırı
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        YALOVA'nın Armutlu ilçesinde dün kanoyla denize açılan Hüseyin P. (32) ve Yücel Ç.'yi (28) arama çalışmaları devam ederken, haber yapmak için olay yerine giden Demirören Haber Ajansı

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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