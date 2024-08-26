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        Yalova'da kanoyla denize açılan 2 arkadaş kayboldu (2)

        YALOVAVALİLİĞİ: ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYORYalova'nın Armutlu ilçesinde kanoyla denize açılan 2 kişinin kaybolmasına ilişkin Yalova Valiliği'nden açıklama yapıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.08.2024 - 21:59 Güncelleme: 26.08.2024 - 21:59
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        Yalova'da kanoyla denize açılan 2 arkadaş kayboldu (2)
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        YALOVAVALİLİĞİ: ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

        Yalova'nın Armutlu ilçesinde kanoyla denize açılan 2 kişinin kaybolmasına ilişkin Yalova Valiliği'nden açıklama yapıldı. Açıklamada şöyle denildi: 

        ​"25 Ağustos 2024 tarihinde Saat 17.20'de 112 Acil Çağrı Merkezimize yapılan ihbarda; Armutlu İlçemizde bulunan Armutlu Meslek Yüksek Okulu önünden içerisinde iki şahsın bulunduğu şişme kanonun olumsuz hava koşulları nedeniyle sürüklendiği ve karaya dönüş yapamadıkları bildirilmiştir. İlgili ihbar, saat 17.25'de Armutlu İlçemizde bulunan Sahil Güvenlik Güney Marmara Grup Komutanlığına bağlı KB-4504 Sahil Güvenlik Botuna iletilmiş olup 17.30'da çıkış yapan bot, 17.33'de ihbar edilen bölgeye ulaşmıştır. Yapılan bölge taramasında herhangi bir temas tespitine rastlanmadığının merkeze bildirilmesi üzerine daha detaylı arama faaliyetinde bulunmak üzere Saat 18.20'de TCSG-25, KB-55 ve KB-9 adlı Sahil Güvenlik unsurları arama kurtarma maksadı ile bölgeye gönderilmiştir. Yapılan kontroller neticesinde, TCSG-25 tarafından saat 18.57'de Armutlu açıklarında mavi-lacivert renkli şişme bir kano tespit edilmiş ancak şişme kanonun üstünde ve çevresinde aranan şahıslara rastlanmamıştır. Gün boyunca arama kurtarma sahasında; 3 Sahil Güvenlik Botu, 1 SG Helikopteri, 1 SG Dalış Timi, 1 Deniz Polisi, 1 Deniz Polis Dalış Timi, 6 AFAD Lastik Botu, STK'lar ve kara araçları ile birlikte 20 unsur ve 79 personel ile arama ve kurtarma faaliyetleri aralıksız olarak devam etmektedir.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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