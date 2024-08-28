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        Düğün konvoyundaki çekiciyle yolu kapatıp oynadılar

        YALOVA'da düğün konvoyunda bulunan çekicinin sürücüsünün, şehrin en işlek caddesini trafiğe kapatıp, damat ve arkadaşları son ses açılan müzik eşliğinde oynamaları tepki çekti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.08.2024 - 11:13 Güncelleme: 28.08.2024 - 11:20
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        Düğün konvoyundaki çekiciyle yolu kapatıp oynadılar
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        YALOVA'da düğün konvoyunda bulunan çekicinin sürücüsünün, şehrin en işlek caddesini trafiğe kapatıp, damat ve arkadaşları son ses açılan müzik eşliğinde oynamaları tepki çekti. Polis, görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasından sonra araçların plaka ve sürücülerini belirlemek için çalışma başlattı.

        Kemerköprü Caddesi'nde düğün konvoyunda bulunan çekiciyle yol trafiğe kapatıldı. Araçlarından inen damat ve gelinin arkadaşları cadde üzerinde oynadı. Ellerinde içki şişeleri bulunan grup, çekicinin üzerine çıkarak davul zurna eşliğinde dakikalarca eğlendi. Daha sonra çekicinin sürücüsünün, direksiyon başında ayağa kalkıp, seyir halindeyken kapıyı açarak arkadaşlarıyla sohbet ettiği o anlar da cep telefonu ile görüntülendi. Damat ve gelinin yakınları eğlencelerine bir başka mahallede bu kez çekicinin tavanına çıkıp oynadı.

        Polis ekipleri, görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasından sonra araçların plaka ve sürücülerini belirlemek için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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