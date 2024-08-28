Kanoyla açıldıkları denizde kaybolan 2 arkadaştan 1'inin cesedi bulundu

YALOVA'nın Armutlu ilçesinde denize açıldıkları kanoyla kaybolan Hüseyin Piner'in (32) cansız bedenine ulaşılırken, Yücel C. (28) için Sahil Güvenlik, deniz polisi ve AFAD ekiplerinin bölgede arama- kurtarma çalışması 4'üncü gününde sürüyor.

Tersanede çalışan 4 arkadaş, denize girmek için 25 ağustos Pazar günü öğleden sonra Armutlu ilçesi Dereağzı mevkisine geldi. Burada, arkadaşlarıyla bir süre yüzen Yücel C. ile Hüseyin Piner, kano kiralayarak denize açıldı. Bozburun mevkisine ilerledikleri öğrenilen Yücel C. ile Hüseyin Piner, bindikleri kano ile Tavşantepe bölgesinde kayboldu. Geri dönemeyen gençlerden biri telefon ile sahildeki arkadaşlarını arayıp yardım istedi. Bunun üzerine arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, Sahil Güvenlik ve deniz polisi sevk edildi. Ekipler, 4 bot ve 1 helikopterle Yücel C. ile Hüseyin Piner'i arama çalışmalarına başladı.