Gelin-damat otomobilden silahları ateşledi

YALOVA'dadüğün konvoyu içerisinde yer alan otomobildeki damat M.K. (28) ile yanında oturan gelin D.K (26), ellerine aldıkları tabanca ile havaya rastgele ateş aştı. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yalova'da davul zurna eşliğinde oynanıp, yakılan meşaleler arasında babaevinden alınan D.K., otomobili kullanan damat M.K.'nin yanına oturdu. Oluşturulan düğün konvoyunun önündeki otomobilde bulunan gelin ve damat, Termal yolu üzerinde araçtan çıkardıkları tabancalarla aynı anda havaya rastgele ateş etti. Gelin ateşlediği silahı iki eliyle tutarken, damat bir eli ile direksiyonu kullandı, bir eliyle de tabanca ile ateş açtı. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerin sosyal medyada yer almasının ardından polis, gelin ile damadı yakalamak için çalışma başlattı.