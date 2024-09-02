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        Denizde kayıklarıyla mahsur kalan 4 amatör balıkçı kurtarıldı

        YALOVA'da 4 amatör balıkçı, denizde açıldıkları kayıklarının motor arızası yapması nedeniyle mahsur kaldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.09.2024 - 23:36 Güncelleme: 02.09.2024 - 23:40
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        Denizde kayıklarıyla mahsur kalan 4 amatör balıkçı kurtarıldı
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        YALOVA'da 4 amatör balıkçı, denizde açıldıkları kayıklarının motor arızası yapması nedeniyle mahsur kaldı. Balıkçıları, 3 saat sürüklendikten sonra rutin kontrol görevi yaparken tesadüfen fark eden Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri kurtardı.

        Olay, saat 19.00 sıralarında Marmara Denizi açıklarında meydana geldi. İddiaya göre, Y.K., A.G., B.İ. ve Ç.K. isimli amatör balıkçılar, kayık ile ava çıktı. Denize açılan balıkçıların kayığı motor arızası yaptı ve 4 balıkçı denizde mahsur kalarak akıntıyla sürüklenmeye başladı. Balıkçılar, kayığın yaklaşık 3 saat sürüklenmesinin ardından rutin olarak su ürünleri kontrol görevi yapan Balıkçılık ve Su ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından tesadüfen bulundu. Balıkçıların kayığı yedeklenerek, emniyetli bir şekilde Çınarcık ilçesinde bulunan balıkçı barınağına çekildi. Balıkçıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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