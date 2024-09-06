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        Erbaş: Yaygın din eğitimi noktasında 4 yaş üstüne, yaş sınırı olmaksızın çalışmalarımız var (3)

        'OKULLARIMIZÇOCUKLARIMIZIN TALİM VE TERBİYESİNDE ÖNEMLİ YERE SAHİP'Yalova'da ilk kez düzenlenen 'Aronya ve Tıbbi Aromatik Bitkiler Festivali'ne katılan ve Hz.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.09.2024 - 17:57 Güncelleme: 06.09.2024 - 18:00
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        Erbaş: Yaygın din eğitimi noktasında 4 yaş üstüne, yaş sınırı olmaksızın çalışmalarımız var (3)
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        'OKULLARIMIZÇOCUKLARIMIZIN TALİM VE TERBİYESİNDE ÖNEMLİ YERE SAHİP'

        Yalova'da ilk kez düzenlenen 'Aronya ve Tıbbi Aromatik Bitkiler Festivali'ne katılan ve Hz. Ali Camisi'nin açılışını da gerçekleştiren Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, cuma namazını kıldırdıktan sonra cuma hutbesini okudu. Hutbede, okulların açılmasıyla Kur'an kurslarının da açılacağını söyleyen Erbaş, "Önümüzdeki pazartesi günü milyonlarca çocuğumuz okullarıyla buluşacak. Okullar, çocuklarımızın kimlik ve karakter gelişiminde, talim ve terbiyesinde önemli bir yere sahip olan kurumlarımızdandır. Öğretmenlerimiz ise çocuklarımızı ilimle, imanla, güzel ahlakla, doğru ve sahih bilgi ile buluşturan, geleceğimizi inşa eden müstesna şahsiyetlerdir. Önümüzdeki pazartesi günü aynı zamanda Diyanet İşleri Başkanlığımıza bağlı 4-6 yaş grubu Kur'an kurslarımız, eğitim-öğretime başlıyor. Bu sene, 16 Eylül'de başlayacak olan 7-10 yaş grubu, ihtiyaç odaklı ve uzaktan eğitim kurslarımıza da kayıtlarımız devam etmektedir. Çocuklarımızı, gençlerimizi, kadın erkek her yaştan insanımızı Kur'an kurslarımıza ve camilerimize bekliyoruz" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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