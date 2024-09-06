Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Yalova Haberleri

        Yalova'da ilk kez düzenlenen Aronya ve Tıbbi Aromatik Bitkiler Festivali 'aronya' hasadıyla başladı

        YALOVAValiliği koordinesinde, ilk kez düzenlenen Aronya ve Tıbbi Aromatik Bitkiler Festivali'nin açılışı Diyanet İşleri Başkanı Prof.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.09.2024 - 21:52 Güncelleme: 06.09.2024 - 21:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yalova'da ilk kez düzenlenen Aronya ve Tıbbi Aromatik Bitkiler Festivali 'aronya' hasadıyla başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        YALOVAValiliği koordinesinde, ilk kez düzenlenen Aronya ve Tıbbi Aromatik Bitkiler Festivali'nin açılışı Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaşı’ın duasının ardından  gerçekleştirildi. Açılış töreninin ardından Yalova’nın coğrafi işaretli meyvesi olan aronyanın hasadı yapıldı.

         Yalova’da ilk kez düzenlenen Aronya ve Tıbbi Aromatik Bitkiler Festivali çerçevesinde Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü’nde aronya hasadı gerçekleştirildi. Programda, protokol konuşmaların ardından Diyanet İşleri Başkanı  Ali Erbaş’ın duasıyla birlikte kesilen kurdeleyle aronya hasadı yapıldı. Festival çerçevesinde Atatürk Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü’nden 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'na kortej yapıldı. Ardından da meydanda düzenlenen bir diğer program ise  halk oyunu gösterileriyle başladı. Öte yandan, 2 gün sürecek festival boyunca çeşitli etkinlikler düzenlenmeye devam edecek.

        'YALOVA İLE ÖZDEŞMİŞ TESCİLLENMİŞ ÇOK KIYMETLİ BİR ÜRÜN'

        Yalovalıları festivale davet eden Yalova Valisi Hülya Kaya, "Bu sene ilk defa aronyayı festival tadında kutluyoruz. Çok renkli bir hasat şenliği ile başladık. Ardından burada söyleşilerle beraber kurulan stantları gezerek bu günü noktalayacağız. Yarın da atölye çalışmalarımız olacak. Ben özellikle Yalova’ya çok değer katacağını düşünüyorum bu yapmış olduğumuz çalışmaların. Çünkü artık aronya, Yalova ile özdeşleşmiş, tescillenmiş çok kıymetli bir ürünümüz. Buradaki herkesin çok büyük emeği var. Özellikle çiftçilerimizin çok büyük emekleri var. Ben hepsine teşekkür ediyorum. Bütün Yalovalı hemşerilerimizi de festivale davet ediyorum" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Fitch Ratings Türkiye'nin kredi notunu yükseltti
        Fitch Ratings Türkiye'nin kredi notunu yükseltti
        CHP'de tüzük değişikliği kabul edildi
        CHP'de tüzük değişikliği kabul edildi
        Galler'de sessiz maç!
        Galler'de sessiz maç!
        Polislere silah çekip üstlerine yürüdü!
        Polislere silah çekip üstlerine yürüdü!
        Balkanlarla ilgili konuştu
        Balkanlarla ilgili konuştu
        Ahmet Selim Kul yazdı: İyiyiz
        Ahmet Selim Kul yazdı: İyiyiz
        Davası seçimden sonraya ertelendi
        Davası seçimden sonraya ertelendi
        Kurum'dan Habertürk'e açıklamalar
        Kurum'dan Habertürk'e açıklamalar
        Yunan bakandan Türkiye açıklaması
        Yunan bakandan Türkiye açıklaması
        HT Spor 10 Eylül'de sizlerle!
        HT Spor 10 Eylül'de sizlerle!
        Türkiye, Paris 2024'te altın madalya rekoru kırdı!
        Türkiye, Paris 2024'te altın madalya rekoru kırdı!
        İzmir elektrik faciasında ara karar
        İzmir elektrik faciasında ara karar
        Asılsız bomba ihbarı: Hindistan’dan Almanya’ya giden uçak Erzurum'a indi
        Asılsız bomba ihbarı: Hindistan’dan Almanya’ya giden uçak Erzurum'a indi
        Dilan ve Engin Polat çifti davasında ara karar açıklandı: Engin Polat ve 3 sanık tahliye edildi
        Dilan ve Engin Polat çifti davasında ara karar açıklandı: Engin Polat ve 3 sanık tahliye edildi
        Narin için Eğertutmaz Deresi'nde yeni arama!
        Narin için Eğertutmaz Deresi'nde yeni arama!
        İsrail askerlerinin saldırısında Türk aktivist hayatını kaybetti
        İsrail askerlerinin saldırısında Türk aktivist hayatını kaybetti
        Milli Hızlı Tren'in ilk testi 2025'te yapılacak
        Milli Hızlı Tren'in ilk testi 2025'te yapılacak
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Biberiyeye yakından bakmaya hazır mısınız?
        Biberiyeye yakından bakmaya hazır mısınız?
        Kart limitine OVP tırpanı
        Kart limitine OVP tırpanı

        Benzer Haberler

        Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Toplumumuzda mutluluğa ulaşabilmemiz çok öne...
        Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Toplumumuzda mutluluğa ulaşabilmemiz çok öne...
        Erbaş: Yaygın din eğitimi noktasında 4 yaş üstüne, yaş sınırı olmaksızın ça...
        Erbaş: Yaygın din eğitimi noktasında 4 yaş üstüne, yaş sınırı olmaksızın ça...
        Erbaş: Yaygın din eğitimi noktasında 4 yaş üstüne, yaş sınırı olmaksızın ça...
        Erbaş: Yaygın din eğitimi noktasında 4 yaş üstüne, yaş sınırı olmaksızın ça...
        Erbaş: Yaygın din eğitimi noktasında 4 yaş üstüne, yaş sınırı olmaksızın ça...
        Erbaş: Yaygın din eğitimi noktasında 4 yaş üstüne, yaş sınırı olmaksızın ça...
        Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Yalova'da hutbe irat etti:
        Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Yalova'da hutbe irat etti:
        Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Yalova'da ilçe müftülüğü binasını hizmete açt...
        Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Yalova'da ilçe müftülüğü binasını hizmete açt...