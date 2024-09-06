Yalova'da ilk kez düzenlenen Aronya ve Tıbbi Aromatik Bitkiler Festivali 'aronya' hasadıyla başladı

YALOVAValiliği koordinesinde, ilk kez düzenlenen Aronya ve Tıbbi Aromatik Bitkiler Festivali'nin açılışı Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaşı’ın duasının ardından gerçekleştirildi. Açılış töreninin ardından Yalova’nın coğrafi işaretli meyvesi olan aronyanın hasadı yapıldı.

Yalova’da ilk kez düzenlenen Aronya ve Tıbbi Aromatik Bitkiler Festivali çerçevesinde Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü’nde aronya hasadı gerçekleştirildi. Programda, protokol konuşmaların ardından Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın duasıyla birlikte kesilen kurdeleyle aronya hasadı yapıldı. Festival çerçevesinde Atatürk Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü’nden 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'na kortej yapıldı. Ardından da meydanda düzenlenen bir diğer program ise halk oyunu gösterileriyle başladı. Öte yandan, 2 gün sürecek festival boyunca çeşitli etkinlikler düzenlenmeye devam edecek.

'YALOVA İLE ÖZDEŞMİŞ TESCİLLENMİŞ ÇOK KIYMETLİ BİR ÜRÜN'

Yalovalıları festivale davet eden Yalova Valisi Hülya Kaya, "Bu sene ilk defa aronyayı festival tadında kutluyoruz. Çok renkli bir hasat şenliği ile başladık. Ardından burada söyleşilerle beraber kurulan stantları gezerek bu günü noktalayacağız. Yarın da atölye çalışmalarımız olacak. Ben özellikle Yalova’ya çok değer katacağını düşünüyorum bu yapmış olduğumuz çalışmaların. Çünkü artık aronya, Yalova ile özdeşleşmiş, tescillenmiş çok kıymetli bir ürünümüz. Buradaki herkesin çok büyük emeği var. Özellikle çiftçilerimizin çok büyük emekleri var. Ben hepsine teşekkür ediyorum. Bütün Yalovalı hemşerilerimizi de festivale davet ediyorum" dedi.