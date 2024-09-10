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        Yalova'da 150 şişe kaçak içki ele geçirildi

        YALOVA'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen uygulamada durdurulan bir araçta, 150 şişe olmak üzere toplam 147 litre kaçak içki ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.09.2024 - 22:10 Güncelleme: 10.09.2024 - 22:15
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        Yalova'da 150 şişe kaçak içki ele geçirildi
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        YALOVA'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen uygulamada durdurulan bir araçta, 150 şişe olmak üzere toplam 147 litre kaçak içki ele geçirildi. Gözaltına alınan araç sürücüsü S.A.Ö. hakkında adli işlem başlatıldı.

        Olay, 08 Eylül günü Cengizkoçal Caddesi'nde feribot iskelesi önünde meydana geldi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, tarafından gerçekleştirilen uygulamada şüpheli görülen bir araç durduruldu. Araç içinde yapılan aramada, toplamda 147 litre olmak üzere 150 şişe gümrük kaçağı ve sahte bandrollü içki ele geçirildi. Gözaltına alınan araç sürücüsü S.A.Ö., hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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