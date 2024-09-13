Yalova'da fuhuş operasyonu: 4 tutuklama

YALOVA'ya çevre illerden kadın getirerek fuhuş yaptırdığı belirlenen 5 şüpheli, polisin operasyonuyla yakalanarak, gözaltına alındı. Fuhşa zorlanan yabancı uyruklu 6 kadın Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğüne teslim edilirken, mahkemeye çıkarılan 4 şüpheli tutuklandı, 1 kişi ise serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, çevre illerden kadın getirerek fuhuş yaptırdığı öğrenilen 5 şüpheli hakkında çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında kimlik bilgileri tespit edilen D.B., E.B., B.A.İ., A.İ. ve O.Y. isimli şüpheliler, bulundukları adreslere yapılan operasyonla yakalanıp, gözaltına alındı. Adresler yapılan aramalarda, çok sayıda dijital materyal, farklı operatörlere ait 20 adet sim kartı, hesap defterleri, 1 adet kurusıkı tabanca, fuhuştan elde edildiği değerlendirilen 27 bin lira para ve uyuşturucu kullanımına yarayan malzemeler ele geçirildi. Çalışmalar kapsamında 87 bilgi sahibinin ifadesi alınırken, fuhşa zorlanan yabancı uyruklu 6 kadın kurtarılarak, işlemleri için Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğüne teslim edildi.