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        Yalova'da fuhuş operasyonu: 4 tutuklama

        YALOVA'ya çevre illerden kadın getirerek fuhuş yaptırdığı belirlenen 5 şüpheli, polisin operasyonuyla yakalanarak, gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.09.2024 - 01:00 Güncelleme: 13.09.2024 - 01:05
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        Yalova'da fuhuş operasyonu: 4 tutuklama
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        YALOVA'ya çevre illerden kadın getirerek fuhuş yaptırdığı belirlenen 5 şüpheli, polisin operasyonuyla yakalanarak, gözaltına alındı. Fuhşa zorlanan yabancı uyruklu 6 kadın Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğüne teslim edilirken, mahkemeye çıkarılan 4 şüpheli tutuklandı, 1 kişi ise serbest bırakıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, çevre illerden kadın getirerek fuhuş yaptırdığı öğrenilen 5 şüpheli hakkında çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında kimlik bilgileri tespit edilen D.B., E.B., B.A.İ., A.İ. ve O.Y. isimli şüpheliler, bulundukları adreslere yapılan operasyonla yakalanıp, gözaltına alındı. Adresler yapılan aramalarda, çok sayıda dijital materyal, farklı operatörlere ait 20 adet sim kartı, hesap defterleri, 1 adet kurusıkı tabanca, fuhuştan elde edildiği değerlendirilen 27 bin lira para ve uyuşturucu kullanımına yarayan malzemeler ele geçirildi. Çalışmalar kapsamında 87 bilgi sahibinin ifadesi alınırken, fuhşa zorlanan yabancı uyruklu 6 kadın kurtarılarak, işlemleri için Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

        Gözaltına alınan şüphelilerden D.B., E.B, A.İ. ve O.Y., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilirken, B.A.İ. ise serbest bırakıldı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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